Netflix Aktie News: NASDAQ Comp. Aktie Netflix am Nachmittag auf rotem Terrain

Zu den Verlierern des Tages zählt am Donnerstagnachmittag die Aktie von Netflix. Das Papier von Netflix gab in der NASDAQ-Sitzung ab. Zuletzt ging es um 0,3 Prozent auf 1.209,93 USD abwärts.

Der Netflix-Aktie ging im NASDAQ-Handel die Puste aus. Um 15:53 Uhr verlor das Papier 0,3 Prozent auf 1.209,93 USD. Die Abwärtsbewegung der Netflix-Aktie ging bis auf 1.209,93 USD. Den Handelstag beging das Papier bei 1.211,43 USD. Von der Netflix-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 48.033 Stück gehandelt.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 1.340,93 USD. Dieser Kurs wurde am 01.07.2025 erreicht. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 10,83 Prozent hinzugewinnen. Am 12.09.2024 gab der Anteilsschein bis auf 661,00 USD nach und fiel somit auf ein 52-Wochen-Tief. Derzeit notiert die Netflix-Aktie damit 83,05 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.

Zuletzt erhielten Netflix-Aktionäre im Jahr 2024 eine Dividende in Höhe von 0,000 USD. Für das laufende Jahr gehen Analysten von einer Dividende in Höhe von 0,000 USD aus. Das Kursziel taxieren Experten im Mittel auf 1.253,33 USD.

Am 17.07.2025 äußerte sich Netflix zu den Kennzahlen des am 30.06.2025 ausgelaufenen Quartals. Der Gewinn je Aktie lag bei 7,19 USD. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen einen Gewinn von 4,88 USD je Aktie vermeldet. Das vergangene Quartal hat Netflix mit einem Umsatz von insgesamt 11,12 Mrd. USD abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 9,53 Mrd. USD erwirtschaftet worden waren, um 16,70 Prozent gesteigert.

Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 15.10.2025 erfolgen.

Den erwarteten Gewinn je Netflix-Aktie für das Jahr 2025 setzen Experten auf 26,26 USD fest.

