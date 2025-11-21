DAX23.096 -0,8%Est505.515 -1,0%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto11,46 -5,5%Nas22.212 +0,6%Bitcoin72.647 -3,3%Euro1,1493 -0,3%Öl62,20 -1,6%Gold4.078 ±0,0%
Heute im Fokus
DAX geht bei über 23.000 Punkten ins Wochenende -- Portfolio von NVIDIA -- Bitcoin & Co. tiefrot -- D-Wave, SAP, Novo Nordisk, Siemens Energy, DroneShield, Rheinmetall, RENK, HENSOLDT im Fokus
Top News
Pivotal-Point Nachverfolgung Henry Schein (HSIC): 13 % EPS-Wachstum in Q3 übertrifft Erwartungen - Cloud-Technologie-Boom sichert führende Marktposition! Pivotal-Point Nachverfolgung Henry Schein (HSIC): 13 % EPS-Wachstum in Q3 übertrifft Erwartungen - Cloud-Technologie-Boom sichert führende Marktposition!
23.000-Punkte-Marke knapp gehalten: DAX geht mit Verlusten ins Wochenende - NVIDIA-Rally verpufft schneller als gedacht 23.000-Punkte-Marke knapp gehalten: DAX geht mit Verlusten ins Wochenende - NVIDIA-Rally verpufft schneller als gedacht
Notierung im Blick

Netflix Aktie News: NASDAQ Comp. Aktie Netflix zeigt sich am Nachmittag fester

21.11.25 16:08 Uhr
Zu den Hoffnungsträgern des Tages zählt am Freitagnachmittag die Aktie von Netflix. Zuletzt sprang die Netflix-Aktie im NASDAQ-Handel an und legte um 0,3 Prozent auf 105,95 USD zu.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Netflix Inc.
91,05 EUR -0,99 EUR -1,08%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Im NASDAQ-Handel gewannen die Netflix-Papiere um 15:53 Uhr 0,3 Prozent. Die Netflix-Aktie kletterte in der Spitze bis auf 106,29 USD. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 105,00 USD. Zuletzt wurden via NASDAQ 1.806.904 Netflix-Aktien umgesetzt.

Den höchsten Stand seit 52 Wochen (134,09 USD) erklomm das Papier am 01.07.2025. Der Abstand zum 52-Wochen-Hoch beträgt derzeit 26,56 Prozent. Kursverluste drückten das Papier am 08.04.2025 auf bis zu 82,12 USD und somit auf den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Das 52-Wochen-Tief liegt damit 22,49 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.

Netflix-Aktionäre bezogen im Jahr 2024 über eine Dividende in Höhe von 0,000 USD. Im laufenden Jahr dürfte sich die Dividendenausschüttung auf 0,239 USD belaufen. Das mittlere Kursziel sehen Analysten bei 1.057,33 USD.

Netflix ließ sich am 21.10.2025 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 30.09.2025 beendeten Jahresviertel offengelegt. Für das jüngste Quartal wurde ein Gewinn je Aktie von 0,59 USD ausgewiesen. Im Vorjahresviertel hatte das Unternehmen ein EPS von 0,54 USD je Aktie generiert. Auf der Umsatzseite standen 11,64 Mrd. USD in den Büchern. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 9,78 Mrd. USD umgesetzt.

Für das laufende Jahresviertel Q4 2025 wird am 15.01.2026 mit der Vorlage der Ergebnisse gerechnet.

Den erwarteten Gewinn je Netflix-Aktie für das Jahr 2025 setzen Experten auf 2,54 USD fest.

Redaktion finanzen.net

Bildquellen: Netflix

Nachrichten zu Netflix Inc.

DatumMeistgelesen
Analysen zu Netflix Inc.

DatumRatingAnalyst
19.11.2025Netflix OutperformBernstein Research
18.11.2025Netflix NeutralJP Morgan Chase & Co.
17.11.2025Netflix KaufenDZ BANK
31.10.2025Netflix OutperformBernstein Research
31.10.2025Netflix OutperformBernstein Research
19.11.2025Netflix OutperformBernstein Research
17.11.2025Netflix KaufenDZ BANK
31.10.2025Netflix OutperformBernstein Research
31.10.2025Netflix OutperformBernstein Research
22.10.2025Netflix BuyUBS AG
18.11.2025Netflix NeutralJP Morgan Chase & Co.
22.10.2025Netflix NeutralJP Morgan Chase & Co.
18.08.2025Netflix NeutralJP Morgan Chase & Co.
18.07.2025Netflix NeutralJP Morgan Chase & Co.
13.06.2025Netflix NeutralJP Morgan Chase & Co.
19.04.2023Netflix SellGoldman Sachs Group Inc.
20.01.2023Netflix SellGoldman Sachs Group Inc.
18.11.2022Netflix SellGoldman Sachs Group Inc.
11.10.2022Netflix SellGoldman Sachs Group Inc.
20.07.2022Netflix SellGoldman Sachs Group Inc.

