Netflix Aktie News: NASDAQ Comp. Aktie Netflix wird am Freitagabend ausgebremst
Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Freitagabend die Aktie von Netflix. Die Netflix-Aktie musste zuletzt Verluste hinnehmen. Im NASDAQ-Handel ging es um 0,1 Prozent auf 105,52 USD abwärts.
Die Netflix-Aktie notierte um 20:08 Uhr im NASDAQ-Handel in Rot und verlor 0,1 Prozent auf 105,52 USD. Die Netflix-Aktie gab in der Spitze bis auf 104,40 USD nach. Den NASDAQ-Handel startete das Papier bei 105,00 USD. Die Anzahl der bisher gehandelten Netflix-Aktien beläuft sich auf 4.794.250 Stück.
Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 01.07.2025 bei 134,09 USD. Damit befindet sich das 52-Wochen-Hoch 27,08 Prozent über dem aktuellen Kurs der Netflix-Aktie. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 82,12 USD. Dieser Wert wurde am 08.04.2025 erreicht. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 22,18 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.
2024 wurde eine Dividende von Höhe von 0,000 USD ausgeschüttet. Analysten prognostizieren für das laufende Jahr 0,239 USD. Beim durchschnittlichen Kursziel liegen die Prognosen der Analysten für die Netflix-Aktie bei 1.057,33 USD.
Am 21.10.2025 legte Netflix die Bilanz zum abgelaufenen Jahresviertel, das am 30.09.2025 endete, vor. Der Gewinn je Aktie wurde auf 0,59 USD beziffert. Im Vorjahresquartal waren 0,54 USD je Aktie in den Büchern gestanden. Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat Netflix in dem jüngst abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 19,06 Prozent verbucht. Den Umsatz bezifferte das Unternehmen auf 11,64 Mrd. USD im Vergleich zu 9,78 Mrd. USD im Vorjahresquartal.
Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 15.01.2026 erfolgen.
Von Analysten wird erwartet, dass Netflix im Jahr 2025 2,54 USD Gewinn je Aktie ausweisen wird.
