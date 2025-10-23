Netflix Aktie News: NASDAQ Comp. Aktie Netflix tendiert am Donnerstagabend südwärts

Fokus auf Aktienkurs

Die Aktie von Netflix gehört am Donnerstagabend zu den Verlustbringern des Tages. Die Aktie verlor zuletzt in der NASDAQ-Sitzung 0,3 Prozent auf 1.113,47 USD.

Die Netflix-Aktie gab im NASDAQ-Handel um 20:07 Uhr um 0,3 Prozent auf 1.113,47 USD nach. In der Spitze fiel die Netflix-Aktie bis auf 1.099,85 USD. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 1.124,00 USD. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 1.163.107 Netflix-Aktien.

Mit einem Kursgewinn bis auf 1.340,93 USD erreichte der Titel am 01.07.2025 ein 52-Wochen-Hoch. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 20,43 Prozent hinzugewinnen. Bei 744,34 USD fiel das Papier am 24.10.2024 auf ein 52-Wochen-Tief. Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die Netflix-Aktie derzeit noch 33,15 Prozent Luft nach unten.

Im Jahr 2024 wurde eine Dividende in Höhe von 0,000 USD an Netflix-Aktionäre ausgeschüttet. Im laufenden Jahr erwarten Experten 2,39 USD. Das Kursziel der Analysten beläuft sich durchschnittlich auf 1.249,17 USD.

Die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel stellte Netflix am 21.10.2025 vor. Für das jüngste Quartal wurde ein Gewinn je Aktie von 5,87 USD ausgewiesen. Im Vorjahresviertel hatte das Unternehmen ein EPS von 5,40 USD je Aktie generiert. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 11,51 Mrd. USD – ein Plus von 17,73 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Netflix 9,78 Mrd. USD erwirtschaftet hatte.

Die kommende Q4 2025-Kennzahlen werden voraussichtlich am 15.01.2026 veröffentlicht.

Beim Gewinn 2025 gehen Experten vorab davon aus, dass Netflix ein EPS in Höhe von 25,52 USD in den Büchern stehen haben wird.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Netflix-Aktie

Netflix-Aktie knickt ein: Streaminggigant enttäuscht mit Gewinnplus im dritten Quartal

Heute LIVE bei YouTube: Profi-Trader Sebastian Kuhnert analysiert Netflix-Quartalszahlen

Aktie vor Bilanz im Blick: Wie Netflix seine Abozahlen weiter steigern will