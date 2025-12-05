DAX24.089 +0,9%Est505.747 +0,5%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto12,30 -2,4%Nas23.505 +0,2%Bitcoin78.135 -1,3%Euro1,1648 ±0,0%Öl63,29 -0,1%Gold4.229 +0,5%
Netflix kauft Warner Bros. für 72 Milliarden US-Dollar

05.12.25 13:50 Uhr
NEW YORK (dpa-AFX) - Der Streamingkonzerns Netflix hat das Rennen um das Hollywood-Urgestein Warner Bros. (Warner Bros Discovery) für sich entschieden. Beide Unternehmen schlossen laut einer Mitteilung vom Freitag eine endgültige Vereinbarung, wonach Netflix das Unternehmen einschließlich seiner Film- und Fernsehstudios, HBO Max und HBO, für 27,75 US-Dollar je WBD-Aktie kauft. Das entspricht 72 Milliarden Dollar; inklusive Schulden wird damit ein Unternehmenswert von fast 83 Milliarden Dollar veranschlagt. Bezahlt werden soll in Bar- (23,25 Dollar) und in Netflix-Aktien (4,50 Dollar).

Die Transaktion soll voraussichtlich in 12 bis 18 Monaten nach der bereits angekündigten Ausgliederung des WBD-Geschäftsbereichs Global Networks, Discovery Global, in ein neues börsennotiertes Unternehmen abgeschlossen werden. Dies wird nun für das dritte Quartal 2026 erwartet./err/mis

