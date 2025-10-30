DAX24.094 -0,1%Est505.675 -0,5%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto14,90 -3,1%Nas23.958 +0,6%Bitcoin94.069 -0,8%Euro1,1567 -0,3%Öl64,29 -0,9%Gold3.972 +0,7%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
NVIDIA 918422 Rheinmetall 703000 adidas A1EWWW Deutsche Telekom 555750 Mercedes-Benz Group (ex Daimler) 710000 TKMS thyssenkrupp Marine Systems TKMS00 Microsoft 870747 Alphabet A (ex Google) A14Y6F Deutsche Bank 514000 DroneShield A2DMAA Amazon 906866 Meta Platforms (ex Facebook) A1JWVX Volkswagen (VW) vz. 766403 Lufthansa 823212 SAP 716460
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
Vor EZB-Entscheid: DAX verliert -- Trump und Xi mit Teileinigung -- Microsoft, Alphabet, Novo Nordisk, Metsera, DroneShield, Meta, Scout24, HelloFresh, Palantir im Fokus
Top News
Jetzt Scalable Kinderdepot eröffnen und Taschengeld erhalten. Erfahre mehr. Jetzt Scalable Kinderdepot eröffnen und Taschengeld erhalten. Erfahre mehr.
Alphabet-Aktie springt an: Google-Mutter steigert im 3. Quartal Gewinn Alphabet-Aktie springt an: Google-Mutter steigert im 3. Quartal Gewinn
Suche...
Login
ODER

Neu auf finanzen.net?

Kostenfrei registrieren und Vorteile nutzen

Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil
Wer­bung
Für alle, die mehr wollen: Bonus-Zertifikate der LBBW. Jetzt mehr erfahren!

Netz der Apotheken in Deutschland schrumpft immer weiter

30.10.25 12:33 Uhr
Werte in diesem Artikel
Aktien
Redcare Pharmacy (ex Shop Apotheke)
72,10 EUR -4,95 EUR -6,42%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

BERLIN (dpa-AFX) - Die Zahl der Apotheken sinkt immer weiter. Ende September gab es bundesweit noch 16.732 und damit 309 Apotheken weniger als zum Jahreswechsel, wie die Bundesvereinigung Deutscher Apothekerverbände mitteilte. Dies sei der niedrigste Wert seit 1977. In den ersten neun Monaten des Jahres hätten 355 Schließungen 46 Neueröffnungen gegenübergestanden - und im letzten Quartal seien Schließungen erfahrungsgemäß häufiger. Erfasst werden Hauptapotheken und Filialen, von denen es bis zu drei geben kann.

Wer­bung

Die Dynamik zeige trotz einer leichten Beruhigung weiter deutlich nach unten, erläuterte der Verband. Präsident Thomas Preis sagte: "Verursacher der vielen Apothekenschließungen ist allein die Politik." Seit mehr als einem Jahrzehnt sei das Honorar nicht erhöht worden, während Inflation und Lohnsteigerungen die Ergebnisse von Jahr zu Jahr mehr belasteten. Preis warnte, dass Reformpläne der Regierung den Rückgang der Apothekenzahl weiter fortschreiben würden.

Honorar-Erhöhung auf Eis

Bundesgesundheitsministerin Nina Warken hatte mitgeteilt, dass eine von Union und SPD im Koalitionsvertrag angekündigte Anhebung der Apothekenvergütung nicht kurzfristig umgesetzt werden kann. Die CDU-Politikerin plant außerdem Lockerungen bei bestimmten Vorgaben für den Betrieb von Apotheken und dass sie künftig zusätzliche Leistungen für Patienten anbieten können./sam/DP/jha

Ausgewählte Hebelprodukte auf Redcare Pharmacy (ex Shop Apotheke)

Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Redcare Pharmacy (ex Shop Apotheke)

NameHebelKOEmittent
NameHebelKOEmittent
Wer­bung

Nachrichten zu Redcare Pharmacy (ex Shop Apotheke)

DatumMeistgelesen
Wer­bung

Analysen zu Redcare Pharmacy (ex Shop Apotheke)

DatumRatingAnalyst
13:21Redcare Pharmacy (ex Shop Apotheke) BuyDeutsche Bank AG
29.10.2025Redcare Pharmacy (ex Shop Apotheke) BuyBaader Bank
29.10.2025Redcare Pharmacy (ex Shop Apotheke) SellUBS AG
29.10.2025Redcare Pharmacy (ex Shop Apotheke) BuyJefferies & Company Inc.
23.10.2025Redcare Pharmacy (ex Shop Apotheke) BuyDeutsche Bank AG
DatumRatingAnalyst
13:21Redcare Pharmacy (ex Shop Apotheke) BuyDeutsche Bank AG
29.10.2025Redcare Pharmacy (ex Shop Apotheke) BuyBaader Bank
29.10.2025Redcare Pharmacy (ex Shop Apotheke) BuyJefferies & Company Inc.
23.10.2025Redcare Pharmacy (ex Shop Apotheke) BuyDeutsche Bank AG
13.10.2025Redcare Pharmacy (ex Shop Apotheke) BuyDeutsche Bank AG
DatumRatingAnalyst
25.04.2024Redcare Pharmacy (ex Shop Apotheke) HoldWarburg Research
05.04.2024Redcare Pharmacy (ex Shop Apotheke) HoldWarburg Research
04.04.2024Redcare Pharmacy (ex Shop Apotheke) HoldWarburg Research
15.03.2024Redcare Pharmacy (ex Shop Apotheke) HoldWarburg Research
06.03.2024Redcare Pharmacy (ex Shop Apotheke) HoldWarburg Research
DatumRatingAnalyst
29.10.2025Redcare Pharmacy (ex Shop Apotheke) SellUBS AG
06.10.2025Redcare Pharmacy (ex Shop Apotheke) SellUBS AG
30.07.2025Redcare Pharmacy (ex Shop Apotheke) SellUBS AG
29.07.2025Redcare Pharmacy (ex Shop Apotheke) SellUBS AG
03.07.2025Redcare Pharmacy (ex Shop Apotheke) SellUBS AG

Um die Übersicht zu verbessern, haben Sie die Möglichkeit, die Analysen für Redcare Pharmacy (ex Shop Apotheke) nach folgenden Kriterien zu filtern.

Alle: Alle Empfehlungen

Buy: Kaufempfehlungen wie z.B. "kaufen" oder "buy"
Hold: Halten-Empfehlungen wie z.B. "halten" oder "neutral"
Sell: Verkaufsempfehlungn wie z.B. "verkaufen" oder "reduce"
mehr Analysen