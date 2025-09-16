Nike Aktie News: Dow Jones Aktie Nike am Abend nahe Vortagesschluss
Mit nur geringen Kursbewegungen zeigt sich am Mittwochabend die Aktie von Nike. Die Nike-Aktie kam im New York-Handel zuletzt kaum vom Fleck. Der Anteilsschein tendierte bei 72,78 USD.
Werte in diesem Artikel
Die Nike-Aktie zeigte sich um 20:08 Uhr stabil und notierte im New York-Handel bei 72,78 USD. Den höchsten Stand des Tages erreichte die Nike-Aktie bisher bei 73,31 USD. Zwischenzeitlich weitete die Nike-Aktie die Kursverluste bis auf ein Tagestief bei 72,23 USD aus. Bei 73,31 USD startete der Titel in den New York-Handelstag. Bisher wurden heute 583.484 Nike-Aktien gehandelt.
Am 27.09.2024 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 90,62 USD. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 24,51 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Am 11.04.2025 sank der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Tief bei 52,28 USD ab. Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 28,17 Prozent.
Nachdem im Jahr 2025 1,57 USD an Nike-Aktionäre ausgeschüttet wurden, gehen Analysten in diesem Jahr von 1,55 USD aus. Das Kursziel der Analysten beläuft sich durchschnittlich auf 83,22 USD.
Am 26.06.2025 äußerte sich Nike zu den Kennzahlen des am 31.05.2025 ausgelaufenen Quartals. Der Gewinn je Aktie wurde auf 0,14 USD beziffert. Im Vorjahresquartal waren 0,99 USD je Aktie in den Büchern gestanden. Auf der Umsatzseite wurde ein Minus von 11,91 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr vermeldet. Der Umsatz belief sich auf 11,12 Mrd. USD. Im Vorjahreszeitraum waren 12,62 Mrd. USD in den Büchern gestanden.
Der Gewinn 2026 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf 1,66 USD je Nike-Aktie belaufen.
Redaktion finanzen.net
Die aktuellsten News zur Nike-Aktie
Dow Jones 30 Industrial-Titel Nike-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Nike-Investment von vor 10 Jahren eingefahren
Aktien von adidas und PUMA trotzen der Lululemon-Enttäuschung
Dow Jones 30 Industrial-Wert Nike-Aktie: So viel Verlust hätte eine Investition in Nike von vor 5 Jahren bedeutet
Übrigens: Nike und andere US-Aktien sind bei finanzen.net ZERO sogar bis 23 Uhr handelbar (ohne Ordergebühren, zzgl. Spreads). Jetzt kostenlos Depot eröffnen und Neukunden-Bonus sichern!
Ausgewählte Hebelprodukte auf Nike
Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Nike
Der Hebel muss zwischen 2 und 20 liegen
|Name
|Hebel
|KO
|Emittent
|Name
|Hebel
|KO
|Emittent
Bildquellen: Tupungato / Shutterstock.com
Nachrichten zu Nike Inc.
Analysen zu Nike Inc.
|Datum
|Rating
|Analyst
|04.09.2025
|Nike Sector Perform
|RBC Capital Markets
|22.08.2025
|Nike Sector Perform
|RBC Capital Markets
|20.08.2025
|Nike Buy
|Jefferies & Company Inc.
|18.08.2025
|Nike Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|14.08.2025
|Nike Neutral
|UBS AG
|Datum
|Rating
|Analyst
|20.08.2025
|Nike Buy
|Jefferies & Company Inc.
|18.08.2025
|Nike Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|11.08.2025
|Nike Outperform
|Bernstein Research
|28.07.2025
|Nike Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|10.07.2025
|Nike Outperform
|Bernstein Research
|Datum
|Rating
|Analyst
|04.09.2025
|Nike Sector Perform
|RBC Capital Markets
|22.08.2025
|Nike Sector Perform
|RBC Capital Markets
|14.08.2025
|Nike Neutral
|UBS AG
|11.08.2025
|Nike Sector Perform
|RBC Capital Markets
|23.07.2025
|Nike Hold
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|Datum
|Rating
|Analyst
|22.08.2023
|Nike Verkaufen
|DZ BANK
|30.06.2023
|Nike Verkaufen
|DZ BANK
|14.06.2022
|Nike Hold
|HSBC
|25.06.2021
|Nike Verkaufen
|DZ BANK
|23.04.2021
|Nike Verkaufen
|DZ BANK
Um die Übersicht zu verbessern, haben Sie die Möglichkeit, die Analysen für Nike Inc. nach folgenden Kriterien zu filtern.
Alle: Alle Empfehlungen