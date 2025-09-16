Nike Aktie News: Dow Jones Aktie Nike am Abend nahe Vortagesschluss

Blick auf Nike-Kurs

Mit nur geringen Kursbewegungen zeigt sich am Mittwochabend die Aktie von Nike. Die Nike-Aktie kam im New York-Handel zuletzt kaum vom Fleck. Der Anteilsschein tendierte bei 72,78 USD.

Die Nike-Aktie zeigte sich um 20:08 Uhr stabil und notierte im New York-Handel bei 72,78 USD. Den höchsten Stand des Tages erreichte die Nike-Aktie bisher bei 73,31 USD. Zwischenzeitlich weitete die Nike-Aktie die Kursverluste bis auf ein Tagestief bei 72,23 USD aus. Bei 73,31 USD startete der Titel in den New York-Handelstag. Bisher wurden heute 583.484 Nike-Aktien gehandelt.

Am 27.09.2024 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 90,62 USD. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 24,51 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Am 11.04.2025 sank der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Tief bei 52,28 USD ab. Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 28,17 Prozent.

Nachdem im Jahr 2025 1,57 USD an Nike-Aktionäre ausgeschüttet wurden, gehen Analysten in diesem Jahr von 1,55 USD aus. Das Kursziel der Analysten beläuft sich durchschnittlich auf 83,22 USD.

Am 26.06.2025 äußerte sich Nike zu den Kennzahlen des am 31.05.2025 ausgelaufenen Quartals. Der Gewinn je Aktie wurde auf 0,14 USD beziffert. Im Vorjahresquartal waren 0,99 USD je Aktie in den Büchern gestanden. Auf der Umsatzseite wurde ein Minus von 11,91 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr vermeldet. Der Umsatz belief sich auf 11,12 Mrd. USD. Im Vorjahreszeitraum waren 12,62 Mrd. USD in den Büchern gestanden.

Der Gewinn 2026 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf 1,66 USD je Nike-Aktie belaufen.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Nike-Aktie

Dow Jones 30 Industrial-Titel Nike-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Nike-Investment von vor 10 Jahren eingefahren

Aktien von adidas und PUMA trotzen der Lululemon-Enttäuschung

Dow Jones 30 Industrial-Wert Nike-Aktie: So viel Verlust hätte eine Investition in Nike von vor 5 Jahren bedeutet