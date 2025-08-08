DAX 24.053 -0,5%ESt50 5.329 -0,4%Top 10 Crypto 16,63 +2,4%Dow 44.038 -0,3%Nas 21.480 +0,1%Bitcoin 103.532 +1,1%Euro 1,1594 -0,5%Öl 66,45 +0,2%Gold 3.349 -1,5%
Nike Aktie

63,23 EUR -0,42 EUR -0,66 %
STU
73,49 USD -0,69 USD -0,93 %
BTT
Marktkap. 93,97 Mrd. EUR

KGV 28,00 Div. Rendite 2,59%
WKN 866993

ISIN US6541061031

Symbol NKE

Bernstein Research

Nike Outperform

16:11 Uhr
Nike Outperform
Aktie in diesem Artikel
Nike Inc.
63,23 EUR -0,42 EUR -0,66%
Charts| News| Analysen
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat die Einstufung für Nike auf "Outperform" mit einem Kursziel von 85 US-Dollar belassen. nach aktuellen Absatzzahlen des wichtigen Großhändlers Pou Sheng auf "Outperform" mit einem Kursziel von 265 Euro belassen. Der chinesische Händler habe für Juli von einem rückläufigen Einzelhandelsgeschäft berichtet, schrieb Aneesha Sherman in einer am Montag vorliegenden Studie. Im Vorjahresvergleich sei dies schon das fünfte Jahr in Folge mit einem Rückgang. Für Adidas und Nike lasse dies die Folgerung zu, dass das Wachstum in China gedämpft bleibe./tih/ajx

Veröffentlichung der Original-Studie: 11.08.2025 / 10:59 / UTC Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 11.08.2025 / 10:59 / UTC

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: Ken Wolter / Shutterstock.com

Zusammenfassung: Nike Outperform

Unternehmen:
Nike Inc.		 Analyst:
Bernstein Research		 Kursziel:
$ 85,00
Rating jetzt:
Outperform		 Kurs*:
$ 73,54		 Abst. Kursziel*:
15,58%
Rating vorher:
Outperform		 Kurs aktuell:
$ 73,49		 Abst. Kursziel aktuell:
15,66%
Analyst Name:
Aneesha Sherman 		KGV*:
-		 Ø Kursziel:
$ 80,86

*zum Zeitpunkt der Analyse

Analysen zu Nike Inc.

16:11 Nike Outperform Bernstein Research
08:46 Nike Sector Perform RBC Capital Markets
28.07.25 Nike Overweight JP Morgan Chase & Co.
23.07.25 Nike Hold Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
10.07.25 Nike Outperform Bernstein Research
mehr Analysen

