DAX stabil -- Wall Street in Grün -- SAP-Zahlen enttäuschen -- Tesla mit Gewinneinbruch -- TKMS, IBM, Alphabet, Beyond Meat, Novo Nordisk, Moderna, BioNTech, Plug Power, BYD im Fokus
T-Mobile US-Aktie dennoch leichter: Jahresprognose erhöht
SAP-Aktie nach Zahlen schwächer: SAP senkt Erwartungen für Cloudumsatz - Analystenschätzung verfehlt
Nike Aktie News: Dow Jones Aktie Nike steigt am Donnerstagnachmittag

23.10.25 16:08 Uhr
Nike Aktie News: Dow Jones Aktie Nike steigt am Donnerstagnachmittag

Die Aktie von Nike zählt am Donnerstagnachmittag zu den bestplatzierten des Tages. Das Papier von Nike legte zuletzt zu und stieg im New York-Handel um 0,5 Prozent auf 69,41 USD.

Die Nike-Aktie stand in der New York-Sitzung um 15:53 Uhr 0,5 Prozent im Plus bei 69,41 USD. Den höchsten Wert des Tages markierte die Nike-Aktie bei 69,66 USD. Den New York-Handel startete das Papier bei 69,01 USD. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 196.619 Nike-Aktien.

Den höchsten Stand seit 52 Wochen (82,44 USD) erklomm das Papier am 27.02.2025. Das 52-Wochen-Hoch liegt 18,77 Prozent über dem aktuellen Kursniveau der Nike-Aktie. Am 11.04.2025 verringerte sich der Aktienkurs auf bis zu 52,28 USD und markierte damit das derzeitige 52-Wochen-Tief. Mit einem Abschlag von mindestens 24,68 Prozent könnte die Nike-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.

Nachdem im Jahr 2025 1,57 USD an Nike-Aktionäre ausgeschüttet wurden, gehen Analysten in diesem Jahr von 1,55 USD aus. Das durchschnittliche Kursziel der Nike-Aktie wird bei 86,25 USD angegeben.

Am 30.09.2025 hat Nike die Kennzahlen zum am 31.08.2025 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert. Es wurde ein Gewinn je Aktie von 0,49 USD präsentiert. Im Vorjahresquartal hatte Nike ein EPS von 0,70 USD je Aktie vermeldet. Beim Umsatz kam es zu einer Steigerung von 1,01 Prozent auf 11,73 Mrd. USD. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 11,61 Mrd. USD erwirtschaftet worden.

Beim Gewinn 2026 gehen Experten vorab davon aus, dass Nike ein EPS in Höhe von 1,64 USD in den Büchern stehen haben wird.

Redaktion finanzen.net

Analysen zu Nike Inc.

DatumRatingAnalyst
13.10.2025Nike OutperformBernstein Research
10.10.2025Nike OutperformRBC Capital Markets
02.10.2025Nike BuyGoldman Sachs Group Inc.
02.10.2025Nike HoldJoh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
01.10.2025Nike OutperformBernstein Research
