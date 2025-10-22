DAX24.151 -0,7%Est505.639 -0,8%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto14,52 -3,9%Nas22.662 -1,3%Bitcoin93.065 -0,6%Euro1,1610 ±0,0%Öl62,63 +1,6%Gold4.078 -1,1%
Blick auf Nike-Kurs

Nike Aktie News: Dow Jones Aktie Nike am Mittwochabend höher

22.10.25 20:23 Uhr
Nike Aktie News: Dow Jones Aktie Nike am Mittwochabend höher

22.10.25 20:23 Uhr

Zu den Performance-Besten des Tages zählt am Mittwochabend die Aktie von Nike. Zuletzt wies die Nike-Aktie Gewinne aus. In der New York-Sitzung ging es für das Papier um 0,7 Prozent auf 68,87 USD nach oben.

Nike Inc.
Um 20:07 Uhr konnte die Aktie von Nike zulegen und verteuerte sich in der New York-Sitzung um 0,7 Prozent auf 68,87 USD. Die Nike-Aktie legte bis auf 69,35 USD an, der bisherige Tageshöchstkurs. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 68,38 USD. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 441.148 Nike-Aktien.

Den höchsten Stand seit 52 Wochen (82,44 USD) erklomm das Papier am 27.02.2025. Zum 52-Wochen-Hoch tendiert die Nike-Aktie somit 16,46 Prozent niedriger. Am 11.04.2025 sank der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Tief bei 52,28 USD ab. Der derzeitige Kurs der Nike-Aktie liegt somit 31,73 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Für Nike-Aktionäre gab es im Jahr 2025 eine Dividende in Höhe von 1,57 USD. Im kommenden Jahr dürften Schätzungen zufolge 1,55 USD ausgeschüttet werden. Im Mittel gehen Analysten von einem Kursziel von 86,25 USD aus.

Am 30.09.2025 äußerte sich Nike zu den Kennzahlen des am 31.08.2025 ausgelaufenen Quartals. Das EPS wurde auf 0,49 USD beziffert. Ein Jahr zuvor waren 0,70 USD je Aktie erzielt worden. Das vergangene Quartal hat Nike mit einem Umsatz von insgesamt 11,73 Mrd. USD abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 11,61 Mrd. USD erwirtschaftet worden waren, um 1,01 Prozent gesteigert.

Beim Gewinn 2026 gehen Experten vorab davon aus, dass Nike ein EPS in Höhe von 1,64 USD in den Büchern stehen haben wird.

Redaktion finanzen.net

