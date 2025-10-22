Nike Aktie News: Dow Jones Aktie Nike am Nachmittag freundlich
Zu den Gewinnern des Tages zählt am Mittwochnachmittag die Aktie von Nike. Zuletzt konnte die Aktie von Nike zulegen und verteuerte sich in der New York-Sitzung um 0,1 Prozent auf 68,43 USD.
Die Aktionäre schickten das Papier von Nike nach oben. Im New York-Handel gewann die Aktie um 15:53 Uhr 0,1 Prozent auf 68,43 USD. In der Spitze legte die Nike-Aktie bis auf 68,47 USD zu. Bei 68,38 USD ging der Anteilsschein in den New York-Handel. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 98.102 Nike-Aktien.
Bei 82,44 USD erreichte der Titel am 27.02.2025 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. 20,47 Prozent Plus fehlen der Nike-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Das 52-Wochen-Tief erreichte das Papier am 11.04.2025 (52,28 USD). Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 23,60 Prozent unter dem aktuellen Kurs der Nike-Aktie.
Im Jahr 2025 erhielten Nike-Anleger einen Gewinnanteil in Höhe von 1,57 USD. Die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr liegt bei 1,55 USD. Im Mittel gehen Analysten von einem Kursziel von 86,25 USD aus.
Nike gewährte am 30.09.2025 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 31.08.2025 abgelaufenen Quartals. Der Gewinn je Aktie belief sich auf 0,49 USD gegenüber 0,70 USD im Vorjahresquartal. Das vergangene Quartal hat Nike mit einem Umsatz von insgesamt 11,73 Mrd. USD abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 11,61 Mrd. USD erwirtschaftet worden waren, um 1,01 Prozent gesteigert.
Für das Jahr 2026 gehen Analysten von einem Nike-Gewinn in Höhe von 1,64 USD je Aktie aus.
Redaktion finanzen.net
|Datum
|Rating
|Analyst
|13.10.2025
|Nike Outperform
|Bernstein Research
|10.10.2025
|Nike Outperform
|RBC Capital Markets
|02.10.2025
|Nike Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|02.10.2025
|Nike Hold
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|01.10.2025
|Nike Outperform
|Bernstein Research
