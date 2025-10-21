Nike Aktie News: Dow Jones Aktie Nike verteuert sich am Abend
Die Aktie von Nike zählt am Dienstagabend zu den bestplatzierten des Tages. Im New York-Handel gewannen die Nike-Papiere zuletzt 2,3 Prozent.
Werte in diesem Artikel
Die Nike-Aktie notierte im New York-Handel um 20:08 Uhr in Grün und gewann 2,3 Prozent auf 69,15 USD. In der Spitze gewann die Nike-Aktie bis auf 69,28 USD. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 67,75 USD. Die Anzahl der bisher gehandelten Nike-Aktien beläuft sich auf 520.020 Stück.
Am 22.10.2024 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 83,08 USD. Mit einem Zuwachs von 20,14 Prozent wäre das 52-Wochen-Hoch vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht. Bei einem Wert von 52,28 USD erreichte der Anteilsschein den tiefsten Stand seit 52 Wochen (11.04.2025). Der aktuelle Kurs der Nike-Aktie ist somit 24,40 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.
2025 wurde eine Dividende von Höhe von 1,57 USD ausgeschüttet. Analysten prognostizieren für das laufende Jahr 1,55 USD. Das Kursziel taxieren Experten im Mittel auf 86,25 USD.
Nike ließ sich am 30.09.2025 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 31.08.2025 beendeten Jahresviertel offengelegt. Es wurde ein Gewinn je Aktie von 0,49 USD präsentiert. Im Vorjahresquartal hatte Nike ein EPS von 0,70 USD je Aktie vermeldet. Auf der Umsatzseite kam es zu einem Plus von 1,01 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Jüngst wurde der Umsatz mit 11,73 Mrd. USD ausgewiesen. Im Vorjahreszeitraum waren 11,61 Mrd. USD in den Büchern gestanden.
Vorab gehen Experten von einem Gewinn je Nike-Aktie in Höhe von 1,64 USD im Jahr 2026 aus.
Redaktion finanzen.net
