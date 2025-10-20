Nike Aktie News: Dow Jones Aktie Nike schiebt sich am Abend vor

Kursentwicklung im Fokus

Zu den Performance-Besten des Tages zählt am Montagabend die Aktie von Nike. Die Nike-Aktie stand in der New York-Sitzung zuletzt 0,9 Prozent im Plus bei 68,00 USD.

Die Nike-Aktie notierte im New York-Handel um 20:07 Uhr in Grün und gewann 0,9 Prozent auf 68,00 USD. Die Nike-Aktie kletterte in der Spitze bis auf 68,16 USD. Die New York-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 67,56 USD. Zuletzt stieg das New York-Volumen auf 486.449 Nike-Aktien.

Bei 83,87 USD markierte der Titel am 19.10.2024 ein neues Hoch auf 52-Wochen-Sicht. Damit befindet sich das 52-Wochen-Hoch 23,34 Prozent über dem aktuellen Kurs der Nike-Aktie. Den niedrigsten Stand seit 52 Wochen erreichte der Titel am 11.04.2025 bei 52,28 USD. Das 52-Wochen-Tief könnte die Nike-Aktie mit einem Verlust von 23,12 Prozent wieder erreichen.

Nike-Aktionäre bezogen im Jahr 2025 über eine Dividende in Höhe von 1,57 USD. Im laufenden Jahr dürfte sich die Dividendenausschüttung auf 1,55 USD belaufen. Beim durchschnittlichen Kursziel liegen die Prognosen der Analysten für die Nike-Aktie bei 86,25 USD.

Die Bilanz zum am 31.08.2025 beendeten Jahresviertel veröffentlichte Nike am 30.09.2025. Im abgelaufenen Quartal wurde ein Ergebnis je Aktie von 0,49 USD eingefahren. Im Vorjahresviertels waren 0,70 USD je Aktie erzielt worden. Der Umsatz wurde auf 11,73 Mrd. USD beziffert, im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 11,61 Mrd. USD umgesetzt worden waren.

Vorab gehen Experten von einem Gewinn je Nike-Aktie in Höhe von 1,64 USD im Jahr 2026 aus.

