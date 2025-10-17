DAX23.831 -1,8%Est505.607 -0,8%MSCI World4.298 +0,1%Top 10 Crypto14,21 -4,8%Nas22.680 +0,5%Bitcoin91.390 -1,1%Euro1,1671 -0,2%Öl61,28 +0,4%Gold4.234 -2,1%
Notierung im Blick

Nike Aktie News: Dow Jones Aktie Nike am Abend gesucht

17.10.25 20:23 Uhr
Nike Aktie News: Dow Jones Aktie Nike am Abend gesucht

Zu den Hoffnungsträgern des Tages zählt am Freitagabend die Aktie von Nike. Das Papier von Nike konnte zuletzt klettern und stieg im New York-Handel um 1,0 Prozent auf 67,52 USD.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Nike Inc.
57,97 EUR 1,06 EUR 1,86%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Das Papier von Nike konnte um 20:07 Uhr klettern und stieg im New York-Handel um 1,0 Prozent auf 67,52 USD. Zwischenzeitlich stieg die Nike-Aktie sogar auf 67,76 USD. Den Handelstag beging das Papier bei 66,69 USD. Zuletzt stieg das New York-Volumen auf 692.061 Nike-Aktien.

Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 18.10.2024 bei 84,76 USD. Der Abstand zum 52-Wochen-Hoch beträgt derzeit 25,53 Prozent. Bei einem Wert von 52,28 USD erreichte der Anteilsschein den tiefsten Stand seit 52 Wochen (11.04.2025). Das 52-Wochen-Tief liegt damit 22,57 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.

Nike-Aktionäre bezogen im Jahr 2025 über eine Dividende in Höhe von 1,57 USD. Im laufenden Jahr dürfte sich die Dividendenausschüttung auf 1,55 USD belaufen. Das Kursziel der Analysten beläuft sich durchschnittlich auf 86,25 USD.

Am 30.09.2025 lud Nike zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 31.08.2025 endete. Das EPS wurde auf 0,49 USD beziffert. Ein Jahr zuvor waren 0,70 USD je Aktie erzielt worden. Beim Umsatz wurden 11,73 Mrd. USD gegenüber 11,61 Mrd. USD im Vorjahreszeitraum ausgewiesen.

Den erwarteten Gewinn je Nike-Aktie für das Jahr 2026 setzen Experten auf 1,64 USD fest.

Redaktion finanzen.net

Bildquellen: TonyV3112 / Shutterstock.com

