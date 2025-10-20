Nike Aktie News: Dow Jones Aktie Nike gewinnt am Nachmittag an Boden
Die Aktie von Nike gehört am Montagnachmittag zu den erfolgreicheren des Tages. Die Aktie legte zuletzt in der New York-Sitzung 1,2 Prozent auf 68,15 USD zu.
Werte in diesem Artikel
Das Papier von Nike legte um 15:53 Uhr zu und stieg im New York-Handel um 1,2 Prozent auf 68,15 USD. Im Tageshoch stieg die Nike-Aktie bis auf 68,15 USD. Bei 67,56 USD eröffnete der Anteilsschein. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 148.869 Nike-Aktien umgesetzt.
Bei 83,87 USD markierte der Titel am 19.10.2024 ein neues Hoch auf 52-Wochen-Sicht. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 23,07 Prozent hinzugewinnen. Am 11.04.2025 gab der Anteilsschein bis auf 52,28 USD nach und fiel somit auf ein 52-Wochen-Tief. Mit dem aktuellen Kurs notiert die Nike-Aktie 30,36 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.
Für Nike-Aktionäre gab es im Jahr 2025 eine Dividende in Höhe von 1,57 USD. Im kommenden Jahr dürften Schätzungen zufolge 1,55 USD ausgeschüttet werden. Das durchschnittliche Kursziel der Nike-Aktie wird bei 86,25 USD angegeben.
Einen Blick in die Bücher des vergangenen Jahresviertel gewährte Nike am 30.09.2025. Das EPS wurde auf 0,49 USD beziffert. Im Vorjahresquartal hatten 0,70 USD je Aktie in den Büchern gestanden. Der Umsatz lag bei 11,73 Mrd. USD – das entspricht einem Zuwachs von 1,01 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 11,61 Mrd. USD erwirtschaftet worden.
Vorab gehen Experten von einem Gewinn je Nike-Aktie in Höhe von 1,64 USD im Jahr 2026 aus.
Redaktion finanzen.net
Nachrichten zu Nike Inc.
Analysen zu Nike Inc.
|Datum
|Rating
|Analyst
|13.10.2025
|Nike Outperform
|Bernstein Research
|10.10.2025
|Nike Outperform
|RBC Capital Markets
|02.10.2025
|Nike Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|02.10.2025
|Nike Hold
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|01.10.2025
|Nike Outperform
|Bernstein Research
