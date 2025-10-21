Nike Aktie News: Dow Jones Aktie Nike zieht am Nachmittag an

Kurs der Nike

Die Aktie von Nike zählt am Dienstagnachmittag zu den Gewinnern des Tages. Die Aktionäre schickten das Papier von Nike nach oben. Im New York-Handel gewann die Aktie zuletzt 0,4 Prozent auf 67,88 USD.

Um 15:52 Uhr konnte die Aktie von Nike zulegen und verteuerte sich in der New York-Sitzung um 0,4 Prozent auf 67,88 USD. Bei 68,01 USD erreichte die Nike-Aktie den bisherigen Tageshöchststand. Bei 67,75 USD ging der Anteilsschein in den New York-Handel. Zuletzt wechselten via New York 122.715 Nike-Aktien den Besitzer.

Am 22.10.2024 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 83,08 USD. 22,39 Prozent Plus fehlen der Nike-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Am 11.04.2025 sank der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Tief bei 52,28 USD ab. Mit einem Kursverlust von 22,98 Prozent würde die Nike-Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen.

Nachdem im Jahr 2025 1,57 USD an Nike-Aktionäre ausgeschüttet wurden, gehen Analysten in diesem Jahr von 1,55 USD aus. Beim Kursziel liegen die Analysten-Schätzungen bei durchschnittlich 86,25 USD.

Die Bilanz zum am 31.08.2025 beendeten Jahresviertel veröffentlichte Nike am 30.09.2025. Das EPS lag bei 0,49 USD. Im letzten Jahr hatte Nike einen Gewinn von 0,70 USD je Aktie eingefahren. Der Umsatz lag bei 11,73 Mrd. USD – das entspricht einem Zuwachs von 1,01 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 11,61 Mrd. USD erwirtschaftet worden.

Beim Gewinn 2026 gehen Experten vorab davon aus, dass Nike ein EPS in Höhe von 1,64 USD in den Büchern stehen haben wird.

