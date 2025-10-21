DAX24.313 +0,2%Est505.686 +0,1%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto15,37 -1,6%Nas22.970 -0,1%Bitcoin95.907 +0,9%Euro1,1609 -0,3%Öl60,79 -0,3%Gold4.128 -5,2%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
TKMS thyssenkrupp Marine Systems TKMS00 Rheinmetall 703000 Beyond Meat A2N7XQ DroneShield A2DMAA RENK RENK73 NVIDIA 918422 thyssenkrupp 750000 Apple 865985 Tesla A1CX3T HENSOLDT HAG000 Novo Nordisk A3EU6F Infineon 623100 Plug Power A1JA81 Amazon 906866 Deutsche Telekom 555750
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
Trump setzt auf Handelsdeal: DAX auf Richtungssuche -- Wall Street uneins -- Netflix vor Bilanz -- Meta, Gold, TKMS, Novo Nordisk, Infineon, Rüstungswserte, Beyond Meat im Fokus
Top News
Beyond Meat-Aktie zwischen Chaos und Hoffnung: Dramatischer Kurssprung bei starker Volatilität Beyond Meat-Aktie zwischen Chaos und Hoffnung: Dramatischer Kurssprung bei starker Volatilität
Amazon-Aktie erholt sich: AWS-Dienste laufen wieder stabil Amazon-Aktie erholt sich: AWS-Dienste laufen wieder stabil
Suche...
Login
ODER

Neu auf finanzen.net?

Kostenfrei registrieren und Vorteile nutzen

Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil
Wer­bung
Jetzt Gratis-Aktie sichern! Konto bei XTB eröffnen, Geld einzahlen, Aktie erhalten. Infos: aktien.xtb.com/gratis-aktie. Investments bergen Risiken.
Kurs der Nike

Nike Aktie News: Dow Jones Aktie Nike zieht am Nachmittag an

21.10.25 16:08 Uhr
Nike Aktie News: Dow Jones Aktie Nike zieht am Nachmittag an

Die Aktie von Nike zählt am Dienstagnachmittag zu den Gewinnern des Tages. Die Aktionäre schickten das Papier von Nike nach oben. Im New York-Handel gewann die Aktie zuletzt 0,4 Prozent auf 67,88 USD.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Nike Inc.
59,27 EUR 0,99 EUR 1,70%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Um 15:52 Uhr konnte die Aktie von Nike zulegen und verteuerte sich in der New York-Sitzung um 0,4 Prozent auf 67,88 USD. Bei 68,01 USD erreichte die Nike-Aktie den bisherigen Tageshöchststand. Bei 67,75 USD ging der Anteilsschein in den New York-Handel. Zuletzt wechselten via New York 122.715 Nike-Aktien den Besitzer.

Am 22.10.2024 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 83,08 USD. 22,39 Prozent Plus fehlen der Nike-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Am 11.04.2025 sank der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Tief bei 52,28 USD ab. Mit einem Kursverlust von 22,98 Prozent würde die Nike-Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen.

Nachdem im Jahr 2025 1,57 USD an Nike-Aktionäre ausgeschüttet wurden, gehen Analysten in diesem Jahr von 1,55 USD aus. Beim Kursziel liegen die Analysten-Schätzungen bei durchschnittlich 86,25 USD.

Die Bilanz zum am 31.08.2025 beendeten Jahresviertel veröffentlichte Nike am 30.09.2025. Das EPS lag bei 0,49 USD. Im letzten Jahr hatte Nike einen Gewinn von 0,70 USD je Aktie eingefahren. Der Umsatz lag bei 11,73 Mrd. USD – das entspricht einem Zuwachs von 1,01 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 11,61 Mrd. USD erwirtschaftet worden.

Beim Gewinn 2026 gehen Experten vorab davon aus, dass Nike ein EPS in Höhe von 1,64 USD in den Büchern stehen haben wird.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Nike-Aktie

Dow Jones 30 Industrial-Wert Nike-Aktie: So viel Verlust hätte ein Investment in Nike von vor einem Jahr eingebracht

Dow Jones 30 Industrial-Titel Nike-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Nike von vor 10 Jahren eingebracht

September 2025: Analysten sehen Potenzial bei Nike-Aktie

In eigener Sache

Übrigens: Nike und andere US-Aktien sind bei finanzen.net ZERO sogar bis 23 Uhr handelbar (ohne Ordergebühren, zzgl. Spreads). Jetzt kostenlos Depot eröffnen und Neukunden-Bonus sichern!

Ausgewählte Hebelprodukte auf Nike

Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Nike

NameHebelKOEmittent
NameHebelKOEmittent
Wer­bung

Bildquellen: TonyV3112 / Shutterstock.com

Nachrichten zu Nike Inc.

DatumMeistgelesen
Wer­bung

Analysen zu Nike Inc.

DatumRatingAnalyst
13.10.2025Nike OutperformBernstein Research
10.10.2025Nike OutperformRBC Capital Markets
02.10.2025Nike BuyGoldman Sachs Group Inc.
02.10.2025Nike HoldJoh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
01.10.2025Nike OutperformBernstein Research
DatumRatingAnalyst
13.10.2025Nike OutperformBernstein Research
10.10.2025Nike OutperformRBC Capital Markets
02.10.2025Nike BuyGoldman Sachs Group Inc.
01.10.2025Nike OutperformBernstein Research
01.10.2025Nike KaufenDZ BANK
DatumRatingAnalyst
02.10.2025Nike HoldJoh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
01.10.2025Nike NeutralUBS AG
01.10.2025Nike Equal WeightBarclays Capital
29.09.2025Nike NeutralUBS AG
04.09.2025Nike Sector PerformRBC Capital Markets
DatumRatingAnalyst
22.08.2023Nike VerkaufenDZ BANK
30.06.2023Nike VerkaufenDZ BANK
14.06.2022Nike HoldHSBC
25.06.2021Nike VerkaufenDZ BANK
23.04.2021Nike VerkaufenDZ BANK

Um die Übersicht zu verbessern, haben Sie die Möglichkeit, die Analysen für Nike Inc. nach folgenden Kriterien zu filtern.

Alle: Alle Empfehlungen

Buy: Kaufempfehlungen wie z.B. "kaufen" oder "buy"
Hold: Halten-Empfehlungen wie z.B. "halten" oder "neutral"
Sell: Verkaufsempfehlungn wie z.B. "verkaufen" oder "reduce"
mehr Analysen