Nike Aktie News: Dow Jones Aktie Nike zeigt sich am Abend gestärkt

Aktie im Blick

Zu den bestplatzierten Aktien des Tages zählt am Donnerstagabend der Anteilsschein von Nike. Zuletzt sprang die Nike-Aktie im New York-Handel an und legte um 1,1 Prozent auf 69,86 USD zu.

Um 20:08 Uhr ging es für das Nike-Papier aufwärts. Im New York-Handel verteuerte es sich um 1,1 Prozent auf 69,86 USD. Den Tageshöchststand markierte die Nike-Aktie bei 69,88 USD. Zur Startglocke stand der Titel bei 69,01 USD. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 503.735 Nike-Aktien umgesetzt.

Am 27.02.2025 erreichte der Anteilsschein mit 82,44 USD ein 52-Wochen-Hoch. Derzeit notiert die Nike-Aktie damit 15,26 Prozent unterhalb des 52-Wochen-Hochs. Der Titel erreichte das 52-Wochen-Tief von 52,28 USD am 11.04.2025. Mit einem Abschlag von mindestens 25,16 Prozent könnte die Nike-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.

In diesem Jahr prognostizieren Analysten eine Dividende in Höhe von 1,55 USD. Im Vorjahr hatte Nike 1,57 USD je Aktie an seine Anleger ausbezahlt. Analysten geben ein durchschnittliches Kursziel von 86,25 USD an.

Am 30.09.2025 hat Nike die Kennzahlen zum am 31.08.2025 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert. Es wurde ein Gewinn je Aktie von 0,49 USD präsentiert. Im Vorjahresquartal hatte Nike ein EPS von 0,70 USD je Aktie vermeldet. Beim Umsatz kam es zu einer Steigerung von 1,01 Prozent auf 11,73 Mrd. USD. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 11,61 Mrd. USD erwirtschaftet worden.

Vorab gehen Experten von einem Gewinn je Nike-Aktie in Höhe von 1,64 USD im Jahr 2026 aus.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Nike-Aktie

Dow Jones 30 Industrial-Wert Nike-Aktie: So viel Verlust hätte ein Investment in Nike von vor einem Jahr eingebracht

Dow Jones 30 Industrial-Titel Nike-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Nike von vor 10 Jahren eingebracht

September 2025: Analysten sehen Potenzial bei Nike-Aktie