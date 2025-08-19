Nike Aktie
Marktkap. 98,28 Mrd. EURKGV 28,00 Div. Rendite 2,59%
WKN 866993
ISIN US6541061031
Symbol NKE
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat Nike auf "Buy" mit einem Kursziel von 115 US-Dollar belassen. Angesichts der Inflation, der US-Zollpolitik und zurückhaltender Verbraucher, welche auf Schnäppchenjagd seien, blieben US-Konsumgütertitel unter Druck, schrieben die Branchenexperten in einer am Mittwoch vorliegenden Einschätzung. Wegen der Markenstärke und Dynamik raten sie - insbesondere im Falle von Kursschwächen - bei Nike, Best Buy, Abercrombie & Fitch, Walmart, Ross Stores, Academy Sports & Outdoors, Williams-Sonoma, Amazon, Hasbro und DraftKings zum Kauf./gl/ajx
Veröffentlichung der Original-Studie: 19.08.2025 / 22:03 / ET Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 20.08.2025 / 00:00 / ET
|Unternehmen:
Nike Inc.
|Analyst:
Jefferies & Company Inc.
|Kursziel:
$ 115,00
|Rating jetzt:
Buy
|Kurs*:
$ 76,88
|Abst. Kursziel*:
49,58%
|Rating vorher:
Buy
|Kurs aktuell:
$ 76,64
|Abst. Kursziel aktuell:
50,05%
|
Analyst Name:
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
$ 80,86
*zum Zeitpunkt der Analyse
Analysen zu Nike Inc.
|09:31
|Nike Buy
|Jefferies & Company Inc.
|18.08.25
|Nike Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|14.08.25
|Nike Neutral
|UBS AG
|11.08.25
|Nike Outperform
|Bernstein Research
|11.08.25
|Nike Sector Perform
|RBC Capital Markets
