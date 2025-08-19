DAX 24.292 -0,5%ESt50 5.465 -0,3%Top 10 Crypto 15,87 +2,4%Dow 44.922 +0,0%Nas 21.315 -1,5%Bitcoin 97.808 +1,0%Euro 1,1640 -0,1%Öl 66,47 +0,8%Gold 3.324 +0,3%
Rheinmetall RENK Novo Nordisk NVIDIA Lufthansa Palantir BASF HENSOLDT Commerzbank Siemens Energy Bayer Deutsche Bank Intel BYD TUI
Heute im Fokus
DAX im Minus -- Japans Börse schließt in Rot -- KI-Hype bei Palantir kühlt ab -- USA weiten Stahl- und Aluminiumzölle aus -- Rheinmetall, RENK, HENSOLDT im Fokus
Top News
DAX verliert und wartet auf Zeichen von der US-Notenbank
Nike Aktie

Nike Aktien-Sparplan
65,83 EUR -0,13 EUR -0,20 %
STU
76,64 USD -0,78 USD -1,01 % nachbörslich
nachbörslich
BTT
Marktkap. 98,28 Mrd. EUR

KGV 28,00 Div. Rendite 2,59%
WKN 866993

ISIN US6541061031

Symbol NKE

Jefferies & Company Inc.

Nike Buy

09:31 Uhr
Nike Buy
Nike Inc.
65,83 EUR -0,13 EUR -0,20%
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat Nike auf "Buy" mit einem Kursziel von 115 US-Dollar belassen. Angesichts der Inflation, der US-Zollpolitik und zurückhaltender Verbraucher, welche auf Schnäppchenjagd seien, blieben US-Konsumgütertitel unter Druck, schrieben die Branchenexperten in einer am Mittwoch vorliegenden Einschätzung. Wegen der Markenstärke und Dynamik raten sie - insbesondere im Falle von Kursschwächen - bei Nike, Best Buy, Abercrombie & Fitch, Walmart, Ross Stores, Academy Sports & Outdoors, Williams-Sonoma, Amazon, Hasbro und DraftKings zum Kauf./gl/ajx

Veröffentlichung der Original-Studie: 19.08.2025 / 22:03 / ET Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 20.08.2025 / 00:00 / ET

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: TonyV3112 / Shutterstock.com

Unternehmen:
Nike Inc.		 Analyst:
Jefferies & Company Inc.		 Kursziel:
$ 115,00
Rating jetzt:
Buy		 Kurs*:
$ 76,88		 Abst. Kursziel*:
49,58%
Rating vorher:
Buy		 Kurs aktuell:
$ 76,64		 Abst. Kursziel aktuell:
50,05%
Analyst Name:
 KGV*:
-		 Ø Kursziel:
$ 80,86

*zum Zeitpunkt der Analyse

Analysen zu Nike Inc.

09:31 Nike Buy Jefferies & Company Inc.
18.08.25 Nike Overweight JP Morgan Chase & Co.
14.08.25 Nike Neutral UBS AG
11.08.25 Nike Outperform Bernstein Research
11.08.25 Nike Sector Perform RBC Capital Markets
