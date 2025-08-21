Nike Aktie
Marktkap. 97,12 Mrd. EURKGV 28,00 Div. Rendite 2,59%
WKN 866993
ISIN US6541061031
Symbol NKE
Nike Sector Perform
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die kanadische Bank RBC hat die Einstufung für Nike auf "Sector Perform" mit einem Kursziel von 76 US-Dollar belassen. Die Ausgabenbereitschaft für Sportartikel in den USA sei leicht rückläufig, wobei die Besorgnis über Zölle zunehme, schrieb Piral Dadhania in einer am Freitag vorliegenden Branchenstudie auf Basis eigener Marktumfragen. In China bessere sich die Konsumstimmung. Für Nike seien Umfrageergebnisse insgesamt positiv, da die Markenführerschaft in den USA trotz einer Übergangsphase ebenso anhalte, wie die Präferenz für die Kategorie "Performance Running"./edh/jha/
Veröffentlichung der Original-Studie: 21.08.2025 / 22:40 / EDT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 22.08.2025 / 00:45 / EDT
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Bildquellen: TonyV3112 / Shutterstock.com
Zusammenfassung: Nike Sector Perform
|Unternehmen:
Nike Inc.
|Analyst:
RBC Capital Markets
|Kursziel:
$ 76,00
|Rating jetzt:
Sector Perform
|Kurs*:
$ 76,18
|Abst. Kursziel*:
-0,24%
|Rating vorher:
Sector Perform
|Kurs aktuell:
$ 76,43
|Abst. Kursziel aktuell:
-0,56%
|
Analyst Name:
Piral Dadhania
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
$ 80,86
*zum Zeitpunkt der Analyse
Analysen zu Nike Inc.
|13:21
|Nike Sector Perform
|RBC Capital Markets
|20.08.25
|Nike Buy
|Jefferies & Company Inc.
|18.08.25
|Nike Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|14.08.25
|Nike Neutral
|UBS AG
|11.08.25
|Nike Outperform
|Bernstein Research
|20.08.25
|Nike Buy
|Jefferies & Company Inc.
|18.08.25
|Nike Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|11.08.25
|Nike Outperform
|Bernstein Research
|28.07.25
|Nike Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|10.07.25
|Nike Outperform
|Bernstein Research
|22.08.23
|Nike Verkaufen
|DZ BANK
|30.06.23
|Nike Verkaufen
|DZ BANK
|14.06.22
|Nike Hold
|HSBC
|25.06.21
|Nike Verkaufen
|DZ BANK
|23.04.21
|Nike Verkaufen
|DZ BANK
