Nike Aktie

65,72 EUR +0,49 EUR +0,75 %
STU
76,43 USD +0,20 USD +0,26 %
vorbörslich
BTT
Marktkap. 97,12 Mrd. EUR

KGV 28,00 Div. Rendite 2,59%
WKN 866993

ISIN US6541061031

Symbol NKE

RBC Capital Markets

Nike Sector Perform

13:21 Uhr
Nike Sector Perform
Nike Inc.
65,72 EUR 0,49 EUR 0,75%
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die kanadische Bank RBC hat die Einstufung für Nike auf "Sector Perform" mit einem Kursziel von 76 US-Dollar belassen. Die Ausgabenbereitschaft für Sportartikel in den USA sei leicht rückläufig, wobei die Besorgnis über Zölle zunehme, schrieb Piral Dadhania in einer am Freitag vorliegenden Branchenstudie auf Basis eigener Marktumfragen. In China bessere sich die Konsumstimmung. Für Nike seien Umfrageergebnisse insgesamt positiv, da die Markenführerschaft in den USA trotz einer Übergangsphase ebenso anhalte, wie die Präferenz für die Kategorie "Performance Running"./edh/jha/

Veröffentlichung der Original-Studie: 21.08.2025 / 22:40 / EDT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 22.08.2025 / 00:45 / EDT

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Analysen zu Nike Inc.

13:21 Nike Sector Perform RBC Capital Markets
20.08.25 Nike Buy Jefferies & Company Inc.
18.08.25 Nike Overweight JP Morgan Chase & Co.
14.08.25 Nike Neutral UBS AG
11.08.25 Nike Outperform Bernstein Research
mehr Analysen

