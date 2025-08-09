Nike Aktie
Marktkap. 93,97 Mrd. EURKGV 28,00 Div. Rendite 2,59%
WKN 866993
ISIN US6541061031
Symbol NKE
Nike Sector Perform
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die kanadische Bank RBC hat das Kursziel für Nike von 65 auf 76 US-Dollar angehoben und die Einstufung auf "Sector Perform" belassen.Er habe die Schätzungen nach der Halbjahresberichtssaison überarbeitet, schrieb Piral Dadhania in einer am Montag vorliegenden Branchenstudie. Auch die Entwicklungen der US-Importzölle spiegelten sich nun in seinen Annahmen für die Luxusgüter- und Modekonzerne wider. Nike mache Fortschritte in Bezug auf die Maßnahmen für eine Trendumkehr zum Besseren./bek/mis
Veröffentlichung der Original-Studie: 10.08.2025 / 17:46 / EDT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 11.08.2025 / 00:45 / EDT
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Unternehmen:
Nike Inc.
|Analyst:
RBC Capital Markets
|Kursziel:
$ 76,00
|Rating jetzt:
Sector Perform
|Kurs*:
$ 74,19
|Abst. Kursziel*:
2,44%
|Rating vorher:
Sector Perform
|Kurs aktuell:
$ 74,28
|Abst. Kursziel aktuell:
2,32%
|
Analyst Name:
Piral Dadhania
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
$ 80,86
*zum Zeitpunkt der Analyse
Analysen zu Nike Inc.
|08:46
|Nike Sector Perform
|RBC Capital Markets
|28.07.25
|Nike Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|23.07.25
|Nike Hold
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|10.07.25
|Nike Outperform
|Bernstein Research
|09.07.25
|Nike Halten
|DZ BANK
|28.07.25
|Nike Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|10.07.25
|Nike Outperform
|Bernstein Research
|27.06.25
|Nike Outperform
|Bernstein Research
|27.06.25
|Nike Buy
|Jefferies & Company Inc.
|24.06.25
|Nike Outperform
|Bernstein Research
|22.08.23
|Nike Verkaufen
|DZ BANK
|30.06.23
|Nike Verkaufen
|DZ BANK
|14.06.22
|Nike Hold
|HSBC
|25.06.21
|Nike Verkaufen
|DZ BANK
|23.04.21
|Nike Verkaufen
|DZ BANK
