Nike Aktie

Nike Aktien-Sparplan
65,82 EUR -0,25 EUR -0,38 %
STU
76,85 USD +0,46 USD +0,60 %
vorbörslich
BTT
Marktkap. 97,19 Mrd. EUR

KGV 28,00 Div. Rendite 2,59%
WKN 866993

ISIN US6541061031

Symbol NKE

14:01 Uhr
Nike Inc.
65,82 EUR -0,25 EUR -0,38%
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Nike auf "Overweight" mit einem Kursziel von 93 US-Dollar belassen. Analyst Matthew Boss äußerte in einer am Montag vorliegenden Studie seine Gedanken zu jüngsten Gesprächen mit dem Management. Der Sportartikelkonzern bekomme bei der Handelskette Foot Locker offenbar wieder Premium-Produktplatzierungen./rob/tih/ajx

Veröffentlichung der Original-Studie: 18.08.2025 / 00:25 / EDT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 18.08.2025 / 03:00 / EDT

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: Tupungato / Shutterstock.com

