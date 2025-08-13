Nike Aktie
Marktkap. 97,19 Mrd. EURKGV 28,00 Div. Rendite 2,59%
WKN 866993
ISIN US6541061031
Symbol NKE
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Nike auf "Overweight" mit einem Kursziel von 93 US-Dollar belassen. Analyst Matthew Boss äußerte in einer am Montag vorliegenden Studie seine Gedanken zu jüngsten Gesprächen mit dem Management. Der Sportartikelkonzern bekomme bei der Handelskette Foot Locker offenbar wieder Premium-Produktplatzierungen./rob/tih/ajx
Veröffentlichung der Original-Studie: 18.08.2025 / 00:25 / EDT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 18.08.2025 / 03:00 / EDT
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Bildquellen: Tupungato / Shutterstock.com
Zusammenfassung: Nike Overweight
|Unternehmen:
Nike Inc.
|Analyst:
JP Morgan Chase & Co.
|Kursziel:
$ 93,00
|Rating jetzt:
Overweight
|Kurs*:
$ 76,97
|Abst. Kursziel*:
20,83%
|Rating vorher:
Overweight
|Kurs aktuell:
$ 76,85
|Abst. Kursziel aktuell:
21,01%
|
Analyst Name:
Matthew Boss
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
$ 80,86
*zum Zeitpunkt der Analyse
Analysen zu Nike Inc.
|14:01
|Nike Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|14.08.25
|Nike Neutral
|UBS AG
|11.08.25
|Nike Outperform
|Bernstein Research
|11.08.25
|Nike Sector Perform
|RBC Capital Markets
|28.07.25
|Nike Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
