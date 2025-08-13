Nike Aktie
Marktkap. 94,62 Mrd. EURKGV 28,00 Div. Rendite 2,59%
WKN 866993
ISIN US6541061031
Symbol NKE
Nike Neutral
ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat die Einstufung für Nike nach dem Gespräch mit einem Branchenexperten auf "Neutral" mit einem Kursziel von 63 US-Dollar belassen. Der US-Sportartikelhersteller mache zwar Fortschritte, schrieb Jay Sole in einer am Donnerstag vorliegenden Einschätzung. Aber eine Rückkehr zu einem soliden Umsatzwachstum im mittleren einstelligen Prozentbereich stehe wohl noch nicht unmittelbar bevor./la/bek
Veröffentlichung der Original-Studie: 14.08.2025 / 01:04 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 14.08.2025 / 01:04 / GMT
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Bildquellen: Ken Wolter / Shutterstock.com
|Unternehmen:
Nike Inc.
|Analyst:
UBS AG
|Kursziel:
$ 63,00
|Rating jetzt:
Neutral
|Kurs*:
$ 77,20
|Abst. Kursziel*:
-18,39%
|Rating vorher:
Neutral
|Kurs aktuell:
$ 76,94
|Abst. Kursziel aktuell:
-18,12%
|
Analyst Name:
Jay Sole
|KGV*:
-
|Ø Kursziel:
$ 80,86
*zum Zeitpunkt der Analyse
