Nike Aktie News: Dow Jones Aktie Nike gibt am Freitagabend ab

Die Aktie von Nike gehört am Freitagabend zu den Verlierern des Tages. Das Papier von Nike gab in der New York-Sitzung ab. Zuletzt ging es um 0,2 Prozent auf 69,12 USD abwärts.

Das Papier von Nike befand sich um 20:08 Uhr im Sinkflug und gab im New York-Handel 0,2 Prozent auf 69,12 USD ab. Die Nike-Aktie sank bis auf 68,04 USD. Den New York-Handel startete das Papier bei 69,25 USD. Zuletzt wechselten 1.152.978 Nike-Aktien den Besitzer.

Am 27.09.2024 schoben Kursgewinne das Papier bis auf 90,62 USD und somit auf den höchsten Stand seit 52 Wochen. Derzeit notiert die Nike-Aktie damit 23,73 Prozent unterhalb des 52-Wochen-Hochs. Der Titel erreichte das 52-Wochen-Tief von 52,28 USD am 11.04.2025. Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der Nike-Aktie 24,36 Prozent sinken.

Im Jahr 2025 erhielten Nike-Anleger einen Gewinnanteil in Höhe von 1,57 USD. Die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr liegt bei 1,55 USD. Analysten geben ein durchschnittliches Kursziel von 83,88 USD an.

Am 26.06.2025 hat Nike in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 31.05.2025 – vorgestellt. Das EPS belief sich auf 0,14 USD gegenüber 0,99 USD je Aktie im Vorjahresquartal. Im abgelaufenen Quartal hat Nike 11,12 Mrd. USD umgesetzt. Das entspricht einem Abschlag von 11,91 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Hier waren 12,62 Mrd. USD umgesetzt worden.

Von Analysten wird erwartet, dass Nike im Jahr 2026 1,66 USD Gewinn je Aktie ausweisen wird.

