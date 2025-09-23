Nike Aktie News: Dow Jones Aktie Nike am Donnerstagabend mit Kursabschlägen
Die Aktie von Nike gehört am Donnerstagabend zu den Verlustbringern des Tages. Die Aktie verlor zuletzt in der New York-Sitzung 2,9 Prozent auf 69,15 USD.
Werte in diesem Artikel
Um 20:08 Uhr rutschte die Nike-Aktie in der New York-Sitzung um 2,9 Prozent auf 69,15 USD ab. Die Abwärtsbewegung der Nike-Aktie ging bis auf 69,11 USD. Mit einem Wert von 71,00 USD ging der Anteilsschein in den Handelstag. Die Anzahl der bisher gehandelten Nike-Aktien beläuft sich auf 821.455 Stück.
Am 27.09.2024 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 90,62 USD an. 31,05 Prozent Plus fehlen der Nike-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Am 11.04.2025 gab der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 52,28 USD nach und fiel damit auf den tiefsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Der derzeitige Kurs der Nike-Aktie liegt somit 32,27 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.
Nachdem im Jahr 2025 1,57 USD an Nike-Aktionäre ausgeschüttet wurden, gehen Analysten in diesem Jahr von 1,55 USD aus. Im Durchschnitt errechneten Experten ein Kursziel von 83,88 USD für die Nike-Aktie.
Am 26.06.2025 stellte das Unternehmen das Zahlenwerk zum am 31.05.2025 abgelaufenen Jahresviertel vor. Der Gewinn je Aktie lag bei 0,14 USD. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen einen Gewinn von 0,99 USD je Aktie vermeldet. Das vergangene Quartal hat Nike mit einem Umsatz von insgesamt 11,12 Mrd. USD abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 12,62 Mrd. USD erwirtschaftet worden waren, um 11,91 Prozent verringert.
Den erwarteten Gewinn je Nike-Aktie für das Jahr 2026 setzen Experten auf 1,66 USD fest.
Redaktion finanzen.net
Die aktuellsten News zur Nike-Aktie
Dow Jones 30 Industrial-Wert Nike-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in Nike von vor einem Jahr verloren
Dow Jones 30 Industrial-Titel Nike-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Nike-Investment von vor 10 Jahren eingefahren
Aktien von adidas und PUMA trotzen der Lululemon-Enttäuschung
Übrigens: Nike und andere US-Aktien sind bei finanzen.net ZERO sogar bis 23 Uhr handelbar (ohne Ordergebühren, zzgl. Spreads). Jetzt kostenlos Depot eröffnen und Neukunden-Bonus sichern!
Ausgewählte Hebelprodukte auf Nike
Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Nike
Der Hebel muss zwischen 2 und 20 liegen
|Name
|Hebel
|KO
|Emittent
|Name
|Hebel
|KO
|Emittent
Bildquellen: TonyV3112 / Shutterstock.com
Nachrichten zu Nike Inc.
Analysen zu Nike Inc.
|Datum
|Rating
|Analyst
|18.09.2025
|Nike Outperform
|RBC Capital Markets
|04.09.2025
|Nike Sector Perform
|RBC Capital Markets
|22.08.2025
|Nike Sector Perform
|RBC Capital Markets
|20.08.2025
|Nike Buy
|Jefferies & Company Inc.
|18.08.2025
|Nike Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|Datum
|Rating
|Analyst
|18.09.2025
|Nike Outperform
|RBC Capital Markets
|20.08.2025
|Nike Buy
|Jefferies & Company Inc.
|18.08.2025
|Nike Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|11.08.2025
|Nike Outperform
|Bernstein Research
|28.07.2025
|Nike Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|Datum
|Rating
|Analyst
|04.09.2025
|Nike Sector Perform
|RBC Capital Markets
|22.08.2025
|Nike Sector Perform
|RBC Capital Markets
|14.08.2025
|Nike Neutral
|UBS AG
|11.08.2025
|Nike Sector Perform
|RBC Capital Markets
|23.07.2025
|Nike Hold
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|Datum
|Rating
|Analyst
|22.08.2023
|Nike Verkaufen
|DZ BANK
|30.06.2023
|Nike Verkaufen
|DZ BANK
|14.06.2022
|Nike Hold
|HSBC
|25.06.2021
|Nike Verkaufen
|DZ BANK
|23.04.2021
|Nike Verkaufen
|DZ BANK
Um die Übersicht zu verbessern, haben Sie die Möglichkeit, die Analysen für Nike Inc. nach folgenden Kriterien zu filtern.
Alle: Alle Empfehlungen