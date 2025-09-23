Nike Aktie News: Dow Jones Aktie Nike am Donnerstagabend mit Kursabschlägen

So bewegt sich Nike

Die Aktie von Nike gehört am Donnerstagabend zu den Verlustbringern des Tages. Die Aktie verlor zuletzt in der New York-Sitzung 2,9 Prozent auf 69,15 USD.

Um 20:08 Uhr rutschte die Nike-Aktie in der New York-Sitzung um 2,9 Prozent auf 69,15 USD ab. Die Abwärtsbewegung der Nike-Aktie ging bis auf 69,11 USD. Mit einem Wert von 71,00 USD ging der Anteilsschein in den Handelstag. Die Anzahl der bisher gehandelten Nike-Aktien beläuft sich auf 821.455 Stück.

Am 27.09.2024 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 90,62 USD an. 31,05 Prozent Plus fehlen der Nike-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Am 11.04.2025 gab der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 52,28 USD nach und fiel damit auf den tiefsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Der derzeitige Kurs der Nike-Aktie liegt somit 32,27 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Nachdem im Jahr 2025 1,57 USD an Nike-Aktionäre ausgeschüttet wurden, gehen Analysten in diesem Jahr von 1,55 USD aus. Im Durchschnitt errechneten Experten ein Kursziel von 83,88 USD für die Nike-Aktie.

Am 26.06.2025 stellte das Unternehmen das Zahlenwerk zum am 31.05.2025 abgelaufenen Jahresviertel vor. Der Gewinn je Aktie lag bei 0,14 USD. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen einen Gewinn von 0,99 USD je Aktie vermeldet. Das vergangene Quartal hat Nike mit einem Umsatz von insgesamt 11,12 Mrd. USD abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 12,62 Mrd. USD erwirtschaftet worden waren, um 11,91 Prozent verringert.

Den erwarteten Gewinn je Nike-Aktie für das Jahr 2026 setzen Experten auf 1,66 USD fest.

