Nike Aktie News: Dow Jones Aktie Nike gibt am Donnerstagnachmittag ab

Zu den Verlierern des Tages zählt am Donnerstagnachmittag die Aktie von Nike. Zuletzt fiel die Nike-Aktie. Im New York-Handel rutschte das Papier um 2,2 Prozent auf 69,64 USD ab.

Die Nike-Aktie notierte im New York-Handel um 15:53 Uhr mit Abschlägen von 2,2 Prozent bei 69,64 USD. Die Nike-Aktie wertet zwischenzeitlich bis auf 69,60 USD ab. Den Handelstag beging das Papier bei 71,00 USD. Von der Nike-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 259.024 Stück gehandelt.

Der Anteilsschein kletterte am 27.09.2024 auf bis zu 90,62 USD und markierte damit ein 52-Wochen-Hoch. Gerechnet zum 52-Wochen-Hoch hat die Nike-Aktie derzeit noch 30,13 Prozent Luft nach oben. Der Kurs des Titels nahm in den vergangenen 52 Wochen bis auf ein Tief bei 52,28 USD ab. Das 52-Wochen-Tief könnte die Nike-Aktie mit einem Verlust von 24,93 Prozent wieder erreichen.

Nike-Anleger erhielten im Jahr 2025 eine Dividende von 1,57 USD, Analysten gehen in diesem Jahr von 1,55 USD aus. Beim Kursziel liegen die Analysten-Schätzungen bei durchschnittlich 83,88 USD.

Am 26.06.2025 hat Nike in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 31.05.2025 – vorgestellt. Das EPS wurde auf 0,14 USD beziffert. Ein Jahr zuvor waren 0,99 USD je Aktie erzielt worden. Mit einem Umsatz von 11,12 Mrd. USD, gegenüber 12,62 Mrd. USD im Vorjahresquartal, wurde ein Umsatzrückgang von 11,91 Prozent präsentiert.

Der Gewinn je Aktie dürfte sich Jahr 2026 auf 1,66 USD belaufen, wie Analysten-Schätzungen ergeben.

