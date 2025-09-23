Nike Aktie News: Dow Jones Aktie Nike am Mittwochnachmittag mit roten Vorzeichen

Aktienentwicklung

Die Aktie von Nike gehört am Mittwochnachmittag zu den Verlierern des Tages. Die Nike-Aktie musste zuletzt Verluste hinnehmen. Im New York-Handel ging es um 0,2 Prozent auf 70,76 USD abwärts.

Die Nike-Aktie rutschte in der New York-Sitzung um 15:52 Uhr um 0,2 Prozent auf 70,76 USD ab. In der Spitze fiel die Nike-Aktie bis auf 70,46 USD. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 70,60 USD. Im New York-Handel wechselten bis jetzt 207.159 Nike-Aktien den Besitzer.

Den höchsten Stand seit 52 Wochen (90,62 USD) erklomm das Papier am 27.09.2024. Der aktuelle Kurs der Nike-Aktie ist somit 28,07 Prozent vom 52-Wochen-Hoch entfernt. Kursverluste drückten das Papier am 11.04.2025 auf bis zu 52,28 USD und somit auf den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die Nike-Aktie derzeit noch 26,12 Prozent Luft nach unten.

Nach 1,57 USD im Vorjahr, liegt die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr bei 1,55 USD je Nike-Aktie. Das Kursziel der Analysten beläuft sich durchschnittlich auf 83,88 USD.

Die Zahlen des am 31.05.2025 abgelaufenen Quartals präsentierte Nike am 26.06.2025. Der Gewinn je Aktie lag bei 0,14 USD. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen einen Gewinn von 0,99 USD je Aktie vermeldet. Umsatzseitig standen 11,12 Mrd. USD in den Büchern – ein Minus von 11,91 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Nike 12,62 Mrd. USD erwirtschaftet hatte.

In der Nike-Bilanz dürfte laut Analysten 2026 1,66 USD je Aktie an Gewinn ausgewiesen werden.

