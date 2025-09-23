Nike Aktie News: Dow Jones Aktie Nike am Abend behauptet

So entwickelt sich Nike

Die Aktie von Nike hat am Mittwochabend nur geringe Kursbewegungen zu verzeichnen. Mit einem Kurs von 70,91 USD zeigte sich die Nike-Aktie im New York-Handel zuletzt kaum verändert.

Ohne große Ausschläge präsentierte sich um 20:08 Uhr die Nike-Aktie. Der Anteilsschein notierte via New York bei 70,91 USD. Kurzfristig markierte die Nike-Aktie bei 71,53 USD ihr bisheriges Tageshoch. In der Spitze büßte die Nike-Aktie bis auf 70,46 USD ein. Bei 70,60 USD eröffnete der Anteilsschein. Von der Nike-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 547.824 Stück gehandelt.

Bei 90,62 USD erreichte der Titel am 27.09.2024 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. Der derzeitige Kurs der Nike-Aktie liegt somit 21,75 Prozent unter dem 52-Wochen-Hoch. Am 11.04.2025 sank der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Tief bei 52,28 USD ab. Abschläge von 26,27 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken.

In diesem Jahr prognostizieren Analysten eine Dividende in Höhe von 1,55 USD. Im Vorjahr hatte Nike 1,57 USD je Aktie an seine Anleger ausbezahlt. Im Durchschnitt gehen Experten von einem fairen Wert von 83,88 USD je Nike-Aktie aus.

Nike ließ sich am 26.06.2025 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 31.05.2025 beendeten Jahresviertel offengelegt. Im abgelaufenen Quartal wurde ein Ergebnis je Aktie von 0,14 USD eingefahren. Im Vorjahresviertels waren 0,99 USD je Aktie erzielt worden. Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat Nike in dem abgelaufenen Quartal einen Umsatzeinbruch von 11,91 Prozent verbucht. Der Umsatz lag bei 11,12 Mrd. USD im Vergleich zu 12,62 Mrd. USD im Vorjahresquartal.

Den erwarteten Gewinn je Nike-Aktie für das Jahr 2026 setzen Experten auf 1,66 USD fest.

