Nach US-Inflationsdaten: DAX geht höher ins Wochenende -- Höhere Trump-Zölle auf Arzneimittel & Co. -- Gerresheimer, Intel, Plug Power, Siemens, Rheinmetall, D-Wave, Droneshield, Oracle im Fokus
Bitcoin wird knapper: Immer weniger Coins im Umlauf - Was das für Anleger bedeutet Bitcoin wird knapper: Immer weniger Coins im Umlauf - Was das für Anleger bedeutet
DAX in KW 39: Diese Aktien gehörten zu den Gewinnern und Verlierern DAX in KW 39: Diese Aktien gehörten zu den Gewinnern und Verlierern
Kurs der Nike

Nike Aktie News: Dow Jones Aktie Nike verteidigt Stellung am Nachmittag

26.09.25 16:10 Uhr

26.09.25 16:10 Uhr
Nike Aktie News: Dow Jones Aktie Nike verteidigt Stellung am Nachmittag

Die Aktie von Nike hat am Freitagnachmittag nur geringe Kursbewegungen zu verzeichnen. Mit einem Wert von 69,26 USD bewegte sich die Nike-Aktie zuletzt auf dem Niveau des Vortages.

Nike Inc.
58,48 EUR -0,92 EUR -1,55%
Ohne große Ausschläge präsentierte sich um 15:53 Uhr die Nike-Aktie. Der Anteilsschein notierte via New York bei 69,26 USD. Die Nike-Aktie kletterte in der Spitze bis auf 69,44 USD. Das Tagestief markierte die Nike-Aktie bei 68,80 USD. Die New York-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 69,25 USD. Im heutigen Handel wurden bisher 279.789 Nike-Aktien umgesetzt.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 90,62 USD. Dieser Kurs wurde am 27.09.2024 erreicht. Der derzeitige Kurs der Nike-Aktie liegt somit 23,57 Prozent unter dem 52-Wochen-Hoch. Bei 52,28 USD fiel das Papier am 11.04.2025 auf ein 52-Wochen-Tief. Derzeit notiert die Nike-Aktie damit 32,48 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.

2025 wurde eine Dividende von Höhe von 1,57 USD ausgeschüttet. Analysten prognostizieren für das laufende Jahr 1,55 USD. Im Durchschnitt gehen Experten von einem fairen Wert von 83,88 USD je Nike-Aktie aus.

Nike veröffentlichte am 26.06.2025 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 31.05.2025 abgelaufenen Jahresviertel. Im abgelaufenen Quartal wurde ein Ergebnis je Aktie von 0,14 USD eingefahren. Im Vorjahresviertels waren 0,99 USD je Aktie erzielt worden. Dabei wurde eine Umsatzabschwächung um 11,91 Prozent auf 11,12 Mrd. USD ausgewiesen. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 12,62 Mrd. USD in den Büchern gestanden.

Auf der Gewinnseite erwarten Experten für das Jahr 2026 1,66 USD je Aktie in den Nike-Büchern.

Redaktion finanzen.net

Dow Jones 30 Industrial-Wert Nike-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in Nike von vor einem Jahr verloren

Dow Jones 30 Industrial-Titel Nike-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Nike-Investment von vor 10 Jahren eingefahren

Aktien von adidas und PUMA trotzen der Lululemon-Enttäuschung

Analysen zu Nike Inc.

DatumRatingAnalyst
18.09.2025Nike OutperformRBC Capital Markets
04.09.2025Nike Sector PerformRBC Capital Markets
22.08.2025Nike Sector PerformRBC Capital Markets
20.08.2025Nike BuyJefferies & Company Inc.
18.08.2025Nike OverweightJP Morgan Chase & Co.
DatumRatingAnalyst
18.09.2025Nike OutperformRBC Capital Markets
20.08.2025Nike BuyJefferies & Company Inc.
18.08.2025Nike OverweightJP Morgan Chase & Co.
11.08.2025Nike OutperformBernstein Research
28.07.2025Nike OverweightJP Morgan Chase & Co.
DatumRatingAnalyst
04.09.2025Nike Sector PerformRBC Capital Markets
22.08.2025Nike Sector PerformRBC Capital Markets
14.08.2025Nike NeutralUBS AG
11.08.2025Nike Sector PerformRBC Capital Markets
23.07.2025Nike HoldJoh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
DatumRatingAnalyst
22.08.2023Nike VerkaufenDZ BANK
30.06.2023Nike VerkaufenDZ BANK
14.06.2022Nike HoldHSBC
25.06.2021Nike VerkaufenDZ BANK
23.04.2021Nike VerkaufenDZ BANK

