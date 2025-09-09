DAX23.633 -0,4%ESt505.361 -0,1%Top 10 Crypto15,69 +1,8%Dow45.453 -0,6%Nas21.833 -0,2%Bitcoin97.038 +1,8%Euro1,1701 -0,1%Öl67,57 +1,6%Gold3.644 +0,5%
NIO Aktie News: NIO am Mittwochabend im Keller

10.09.25 20:24 Uhr
NIO Aktie News: NIO am Mittwochabend im Keller

Die Aktie von NIO gehört am Mittwochabend zu den Verlierern des Tages. Die NIO-Aktie rutschte in der New York-Sitzung um 9,6 Prozent auf 5,68 USD ab.

Der NIO-Aktie ging im New York-Handel die Puste aus. Um 20:08 Uhr verlor das Papier 9,6 Prozent auf 5,68 USD. Die NIO-Aktie gab in der Spitze bis auf 5,60 USD nach. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 5,75 USD. Bisher wurden via New York 20.479.264 NIO-Aktien gekauft oder verkauft.

Am 01.10.2024 markierte das Papier bei 7,64 USD den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Der aktuelle Kurs der NIO-Aktie ist somit 34,63 Prozent vom 52-Wochen-Hoch entfernt. Am 09.04.2025 gab der Anteilsschein bis auf 3,03 USD nach und fiel somit auf ein 52-Wochen-Tief. Der aktuelle Kurs der NIO-Aktie ist somit 46,70 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.

2024 wurde eine Dividende von Höhe von 0,000 USD ausgeschüttet. Analysten prognostizieren für das laufende Jahr 0,000 CNY.

Am 02.09.2025 hat NIO in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.06.2025 – vorgestellt. Es wurde ein Verlust je Aktie in Höhe von -0,32 USD vermeldet. Im Vorjahresvergleich waren -0,35 USD erwirtschaftet worden. Auf der Umsatzseite kam es zu einem Plus von 9,10 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Jüngst wurde der Umsatz mit 2,63 Mrd. USD ausgewiesen. Im Vorjahreszeitraum waren 2,41 Mrd. USD in den Büchern gestanden.

NIO wird die nächste Bilanz für Q3 2025 voraussichtlich am 19.11.2025 vorlegen.

Beim EPS gehen Experten im Vorfeld davon aus, dass NIO 2025 einen Verlust in Höhe von -7,194 CNY ausweisen wird.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur NIO-Aktie

Tesla-Aktie im Fokus: Tesla wird neuen Model YL laut Elon Musk vielleicht nie in die USA bringen

NIO-Aktie im Plus: Tesla-Konkurrent macht weniger Verluste - Umsatz unter den Erwartungen

Ausblick: NIO öffnet die Bücher zum abgelaufenen Quartal

Nachrichten zu NIO

Analysen zu NIO

08.10.2018Nio OutperformWolfe Research
08.10.2018Nio OutperformWolfe Research
