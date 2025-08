Nordex Aktie News: Nordex am Dienstagnachmittag mit roter Tendenz

Blick auf Aktienkurs

Zu den Verlierern des Tages zählt am Dienstagnachmittag die Aktie von Nordex. Die Nordex-Aktie notierte zuletzt im XETRA-Handel in Rot und verlor 1,9 Prozent auf 21,80 EUR.

Die Aktionäre schickten das Papier von Nordex nach unten. In der XETRA-Sitzung verlor die Aktie um 15:52 Uhr 1,9 Prozent auf 21,80 EUR. Im Tief verlor die Nordex-Aktie bis auf 21,74 EUR. Den XETRA-Handel startete das Papier bei 22,44 EUR. Bisher wurden via XETRA 202.360 Nordex-Aktien gekauft oder verkauft.

Am 05.08.2025 erreichte der Anteilsschein mit 22,48 EUR ein 52-Wochen-Hoch. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 3,12 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Das 52-Wochen-Tief markierte der Titel am 28.01.2025 bei 10,48 EUR. Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 51,93 Prozent unter dem aktuellen Kurs der Nordex-Aktie.

Nachdem Nordex seine Aktionäre 2024 mit 0,000 EUR beteiligte, dürfte das Unternehmen nun eine Dividende in Höhe von 0,037 EUR je Aktie ausschütten. Im Durchschnitt gehen Experten von einem fairen Wert von 22,42 EUR je Nordex-Aktie aus.

Am 28.07.2025 hat Nordex in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.06.2025 – vorgestellt. Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 0,13 EUR präsentiert. Im Vorjahr hatten 0,01 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Den Umsatz betreffend wurde ein Zuwachs von 0,71 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal erwirtschaftet. Zuletzt wurden 1,87 Mrd. EUR umgesetzt, gegenüber 1,86 Mrd. EUR im Vorjahreszeitraum.

Am 04.11.2025 werden die Q3 2025-Kennzahlen voraussichtlich präsentiert. Am 13.08.2026 wird Nordex schätzungsweise die Ergebnisse für Q2 2026 präsentieren.

Experten taxieren den Nordex-Gewinn für das Jahr 2025 auf 0,692 EUR je Aktie.

