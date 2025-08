Nordex Aktie News: Nordex legt am Mittwochmittag zu

Nordex im Fokus

Die Aktie von Nordex gehört am Mittwochmittag zu den erfolgreicheren des Tages. Zuletzt ging es für das Nordex-Papier aufwärts. Im XETRA-Handel verteuerte es sich um 2,5 Prozent auf 22,46 EUR.

Um 11:48 Uhr ging es für das Nordex-Papier aufwärts. Im XETRA-Handel verteuerte es sich um 2,5 Prozent auf 22,46 EUR. Die Nordex-Aktie zog in der Spitze bis auf 22,68 EUR an. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 22,26 EUR. Zuletzt stieg das XETRA-Volumen auf 192.076 Nordex-Aktien.

Am 06.08.2025 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 22,68 EUR. Das 52-Wochen-Hoch liegt 0,98 Prozent über dem aktuellen Kursniveau der Nordex-Aktie. Der Titel erreichte das 52-Wochen-Tief von 10,48 EUR am 28.01.2025. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 53,34 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

2024 wurde eine Dividende von Höhe von 0,000 EUR ausgeschüttet. Analysten prognostizieren für das laufende Jahr 0,037 EUR. Beim Kursziel liegen die Analysten-Schätzungen bei durchschnittlich 22,42 EUR.

Die Bilanz zum am 30.06.2025 abgelaufenen Quartal legte Nordex am 28.07.2025 vor. Der Gewinn je Aktie belief sich auf 0,13 EUR gegenüber 0,01 EUR im Vorjahresquartal. Auf der Umsatzseite kam es zu einem Plus von 0,71 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Jüngst wurde der Umsatz mit 1,87 Mrd. EUR ausgewiesen. Im Vorjahreszeitraum waren 1,86 Mrd. EUR in den Büchern gestanden.

Nordex wird die nächste Bilanz für Q3 2025 voraussichtlich am 04.11.2025 vorlegen. Mit der Präsentation der Q2 2026-Finanzergebnisse von Nordex rechnen Experten am 13.08.2026.

Experten taxieren den Nordex-Gewinn für das Jahr 2025 auf 0,692 EUR je Aktie.

