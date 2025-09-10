Nordex Aktie News: Nordex am Nachmittag mit Kursabschlägen

Aktie im Blick

Die Aktie von Nordex gehört am Freitagnachmittag zu den Verlustbringern des Tages. Die Nordex-Aktie gab im XETRA-Handel zuletzt um 3,5 Prozent auf 19,36 EUR nach.

Der Nordex-Aktie ging im XETRA-Handel die Puste aus. Um 15:50 Uhr verlor das Papier 3,5 Prozent auf 19,36 EUR. Zwischenzeitlich weitete die Nordex-Aktie die Kursverluste bis auf ein Tagestief bei 19,11 EUR aus. Mit einem Wert von 20,40 EUR ging der Anteilsschein in den Handelstag. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 586.290 Nordex-Aktien umgesetzt.

Am 08.08.2025 erreichte der Anteilsschein mit 23,44 EUR ein 52-Wochen-Hoch. Der derzeitige Kurs der Nordex-Aktie liegt somit 17,41 Prozent unter dem 52-Wochen-Hoch. Der Titel erreichte das 52-Wochen-Tief von 10,48 EUR am 28.01.2025. Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die Nordex-Aktie derzeit noch 45,87 Prozent Luft nach unten.

Nordex-Anleger erhielten im Jahr 2024 eine Dividende von 0,000 EUR, Analysten gehen in diesem Jahr von 0,037 EUR aus. Im Durchschnitt errechneten Experten ein Kursziel von 22,42 EUR für die Nordex-Aktie.

Nordex ließ sich am 28.07.2025 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 30.06.2025 beendeten Jahresviertel offengelegt. Der Gewinn je Aktie lag bei 0,13 EUR. Im Vorjahresviertel waren 0,01 EUR je Aktie erzielt worden. Beim Umsatz wurden 1,87 Mrd. EUR gegenüber 1,86 Mrd. EUR im Vorjahreszeitraum ausgewiesen.

Voraussichtlich am 04.11.2025 dürfte Nordex Anlegern einen Blick in die Q3 2025-Bilanz gewähren. In aktuellen Schätzungen terminieren Experten die Präsentation der Q3 2026-Bilanz auf den 16.11.2026.

Experten gehen davon aus, dass Nordex im Jahr 2025 0,692 EUR je Aktie Gewinn verbuchen wird.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Nordex-Aktie

Nordex-Aktie im Plus: Lieferung von Anlagen für Windpark in Österreich

Nordex-Aktie schwächelt: Konzern erhält Großauftrag aus Portugal

TecDAX-Papier Nordex-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Nordex von vor 5 Jahren abgeworfen