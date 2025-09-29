DAX23.754 ±0,0%ESt505.503 -0,1%Top 10 Crypto15,53 -2,4%Dow46.316 +0,2%Nas22.591 +0,5%Bitcoin96.211 -1,3%Euro1,1746 +0,2%Öl67,28 -0,6%Gold3.809 -0,7%
Nordex Aktie News: Nordex am Mittag nahezu unbewegt

30.09.25 12:06 Uhr
Nordex Aktie News: Nordex am Mittag nahezu unbewegt

Die Aktie von Nordex zeigt am Dienstagmittag wenig Änderung. Kaum Bewegung ließ sich zuletzt bei der Nordex-Aktie ausmachen. Das Papier notierte via XETRA bei 21,62 EUR.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Nordex AG
21,66 EUR 0,04 EUR 0,19%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Kaum Ausschläge verzeichnete die Nordex-Aktie im XETRA-Handel und tendierte um 11:41 Uhr bei 21,62 EUR. Die Nordex-Aktie baute ihre Kursgewinne zwischenzeitlich bis auf das bisherige Tageshoch bei 21,72 EUR aus. Die Nordex-Aktie sank bis auf 21,44 EUR. Bei 21,56 EUR eröffnete der Anteilsschein. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 64.621 Nordex-Aktien.

Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 08.08.2025 bei 23,44 EUR. Derzeit notiert die Nordex-Aktie damit 7,76 Prozent unterhalb des 52-Wochen-Hochs. Bei einem Wert von 10,48 EUR erreichte der Anteilsschein den tiefsten Stand seit 52 Wochen (28.01.2025). Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der Nordex-Aktie 51,53 Prozent sinken.

Nachdem Nordex seine Aktionäre 2024 mit 0,000 EUR beteiligte, dürfte das Unternehmen nun eine Dividende in Höhe von 0,051 EUR je Aktie ausschütten. Das durchschnittliche Kursziel liegt für die Nordex-Aktie bei 22,42 EUR.

Die Bilanz zum am 30.06.2025 abgelaufenen Quartal legte Nordex am 28.07.2025 vor. Das EPS wurde auf 0,13 EUR beziffert. Ein Jahr zuvor waren 0,01 EUR je Aktie erzielt worden. Das Unternehmen wies eine Umsatzsteigerung von 0,71 Prozent auf 1,87 Mrd. EUR aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 1,86 Mrd. EUR in den Büchern gestanden.

Die Nordex-Bilanz für Q3 2025 wird am 04.11.2025 erwartet. Die Vorlage der Q3 2026-Ergebnisse wird von Experten am 16.11.2026 erwartet.

Im Vorfeld schätzen Experten, dass Nordex einen Gewinn von 0,690 EUR je Aktie in der Bilanz 2025 stehen haben dürfte.

Redaktion finanzen.net

Analysen zu Nordex AG

DatumRatingAnalyst
17.09.2025Nordex BuyJefferies & Company Inc.
11.09.2025Nordex BuyJefferies & Company Inc.
04.09.2025Nordex BuyJefferies & Company Inc.
25.08.2025Nordex BuyJefferies & Company Inc.
05.08.2025Nordex BuyJefferies & Company Inc.
