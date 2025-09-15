DAX23.429 +0,4%ESt505.387 +0,3%Top 10 Crypto16,20 -0,5%Dow45.758 -0,3%Nas22.334 -0,1%Bitcoin98.619 +0,3%Euro1,1848 -0,1%Öl68,06 -0,6%Gold3.665 -0,7%
Nordex im Blick

Nordex Aktie News: Nordex zeigt sich am Mittwochvormittag fester

17.09.25 09:27 Uhr
Nordex Aktie News: Nordex zeigt sich am Mittwochvormittag fester

Die Aktie von Nordex zählt am Mittwochvormittag zu den Gewinnern des Tages. Die Aktie legte zuletzt in der XETRA-Sitzung 0,8 Prozent auf 20,18 EUR zu.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Nordex AG
20,62 EUR 0,56 EUR 2,79%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Die Nordex-Aktie stieg im XETRA-Handel. Um 09:07 Uhr verteuerte sich das Papier um 0,8 Prozent auf 20,18 EUR. Die Nordex-Aktie zog in der Spitze bis auf 20,20 EUR an. Bei 20,08 EUR eröffnete der Anteilsschein. Über XETRA wurden im bisherigen Handelsverlauf 17.057 Nordex-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.

Am 08.08.2025 markierte das Papier bei 23,44 EUR den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Der Abstand zum 52-Wochen-Hoch beträgt derzeit 16,15 Prozent. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 10,48 EUR. Dieser Wert wurde am 28.01.2025 erreicht. Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die Nordex-Aktie derzeit noch 48,07 Prozent Luft nach unten.

Experten rechnen in diesem Jahr mit einer Dividendenausschüttung in Höhe von 0,037 EUR, nach 0,000 EUR im Jahr 2024. Das durchschnittliche Kursziel liegt für die Nordex-Aktie bei 22,42 EUR.

Nordex ließ sich am 28.07.2025 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 30.06.2025 beendeten Jahresviertel offengelegt. Der Gewinn je Aktie wurde auf 0,13 EUR beziffert. Im Vorjahresquartal waren 0,01 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Das vergangene Quartal hat Nordex mit einem Umsatz von insgesamt 1,87 Mrd. EUR abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 1,86 Mrd. EUR erwirtschaftet worden waren, um 0,71 Prozent gesteigert.

Die Kennzahlen für Q3 2025 dürfte Nordex am 04.11.2025 präsentieren. Einen Blick in die Q3 2026-Bilanz können Nordex-Anleger Experten zufolge am 16.11.2026 werfen.

Experten gehen davon aus, dass Nordex im Jahr 2025 0,692 EUR je Aktie Gewinn verbuchen wird.

Redaktion finanzen.net

Bildquellen: Lukassek / Shutterstock.com

Analysen zu Nordex AG

DatumRatingAnalyst
08:31Nordex BuyJefferies & Company Inc.
11.09.2025Nordex BuyJefferies & Company Inc.
04.09.2025Nordex BuyJefferies & Company Inc.
25.08.2025Nordex BuyJefferies & Company Inc.
05.08.2025Nordex BuyJefferies & Company Inc.
