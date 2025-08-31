Novartis Aktie News: STOXX 50 Aktie Novartis legt am Montagmittag zu

Novartis im Blick

Zu den bestplatzierten Aktien des Tages zählt am Montagmittag der Anteilsschein von Novartis. Zuletzt stieg die Novartis-Aktie. In der SIX SX-Sitzung kletterte das Papier um 0,3 Prozent auf 101,50 CHF.

Im SIX SX-Handel gewannen die Novartis-Papiere um 11:48 Uhr 0,3 Prozent. Kurzfristig markierte die Novartis-Aktie bei 101,92 CHF ihr bisheriges Tageshoch. Den Handelstag beging das Papier bei 101,32 CHF. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 306.263 Novartis-Aktien umgesetzt.

Am 22.08.2025 schoben Kursgewinne das Papier bis auf 103,26 CHF und somit auf den höchsten Stand seit 52 Wochen. Um das 52-Wochen-Hoch zu erreichen, müsste die Novartis-Aktie 1,73 Prozent zulegen. Kursverluste drückten das Papier am 09.04.2025 auf bis zu 81,10 CHF und somit auf den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 20,10 Prozent unter dem aktuellen Kurs der Novartis-Aktie.

In diesem Jahr prognostizieren Analysten eine Dividende in Höhe von 4,12 USD. Im Vorjahr hatte Novartis 3,50 CHF je Aktie an seine Anleger ausbezahlt. Das durchschnittliche Kursziel geben Analysten bei 98,38 CHF je Novartis-Aktie an.

Die Bilanz zum am 30.06.2025 beendeten Jahresviertel veröffentlichte Novartis am 17.07.2025. Das Ergebnis je Aktie lag bei 1,71 CHF, nach 1,45 CHF im Vorjahresvergleich. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 11,61 Mrd. CHF – ein Plus von 2,57 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Novartis 11,32 Mrd. CHF erwirtschaftet hatte.

Die kommende Q3 2025-Kennzahlen werden voraussichtlich am 28.10.2025 veröffentlicht. Experten terminieren die Vorlage der Q3 2026-Bilanz auf den 03.11.2026.

Der Gewinn je Aktie dürfte sich Jahr 2025 auf 8,89 USD belaufen, wie Analysten-Schätzungen ergeben.

