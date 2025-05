Novartis Aktie News: STOXX 50 Aktie Novartis am Vormittag in Rot

Aktienkurs aktuell

Die Aktie von Novartis gehört am Mittwochvormittag zu den Verlierern des Tages. Die Novartis-Aktie musste zuletzt Verluste hinnehmen. Im SIX SX-Handel ging es um 0,1 Prozent auf 90,00 CHF abwärts.

Um 09:06 Uhr ging es für die Novartis-Aktie nach unten. Im SIX SX-Handel fiel das Papier um 0,1 Prozent auf 90,00 CHF. In der Spitze fiel die Novartis-Aktie bis auf 89,61 CHF. Bei 89,85 CHF eröffnete der Anteilsschein die Börsensitzung. Zuletzt wechselten 76.036 Novartis-Aktien den Besitzer.

Der Anteilsschein kletterte am 03.09.2024 auf bis zu 102,72 CHF und markierte damit ein 52-Wochen-Hoch. Mit einem Zuwachs von mindestens 14,13 Prozent könnte die Novartis-Aktie ein neues 52-Wochen-Hoch markieren. Der Anteilsschein verbuchte am 09.04.2025 Kursverluste bis auf 81,10 CHF und erreichte damit den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Abschläge von 9,89 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken.

2024 wurde eine Dividende von Höhe von 3,50 CHF ausgeschüttet. Analysten prognostizieren für das laufende Jahr 3,98 USD. Experten gaben als mittleres Kursziel 99,75 CHF an.

Novartis gewährte am 29.04.2025 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 31.03.2025 abgelaufenen Quartals. Das EPS lag bei 1,65 CHF. Im letzten Jahr hatte Novartis einen Gewinn von 1,15 CHF je Aktie eingefahren. Das vergangene Quartal hat Novartis mit einem Umsatz von insgesamt 11,90 Mrd. CHF abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 10,34 Mrd. CHF erwirtschaftet worden waren, um 15,02 Prozent gesteigert.

Am 17.07.2025 werden die Q2 2025-Kennzahlen voraussichtlich präsentiert. In aktuellen Schätzungen terminieren Experten die Präsentation der Q2 2026-Bilanz auf den 21.07.2026.

Die Experten-Prognosen für das EPS 2027 liegen bei durchschnittlich 9,52 USD je Novartis-Aktie.

