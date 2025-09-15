DAX23.347 +0,1%ESt505.367 -0,1%Top 10 Crypto16,00 -1,8%Dow46.081 +0,7%Nas22.214 -0,5%Bitcoin97.818 -0,6%Euro1,1845 -0,2%Öl68,27 -0,3%Gold3.686 -0,1%
So bewegt sich Novartis

Novartis Aktie News: STOXX 50 Aktie Novartis am Mittwochnachmittag mit roter Tendenz

17.09.25 16:13 Uhr
Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Mittwochnachmittag die Aktie von Novartis. Die Novartis-Aktie notierte im SIX SX-Handel zuletzt mit Abschlägen von 0,4 Prozent bei 96,51 CHF.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Novartis AG
96,58 CHF -0,30 CHF -0,31%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Die Novartis-Aktie stand in der SIX SX-Sitzung um 15:52 Uhr 0,4 Prozent im Minus bei 96,51 CHF. Die Novartis-Aktie gab in der Spitze bis auf 96,03 CHF nach. Den Handelstag beging das Papier bei 96,44 CHF. Über SIX SX wurden im bisherigen Handelsverlauf 560.826 Novartis-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.

Bei 104,62 CHF markierte der Titel am 04.09.2025 ein neues Hoch auf 52-Wochen-Sicht. Gerechnet zum 52-Wochen-Hoch hat die Novartis-Aktie derzeit noch 8,40 Prozent Luft nach oben. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 81,10 CHF. Dieser Wert wurde am 09.04.2025 erreicht. Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die Novartis-Aktie derzeit noch 15,97 Prozent Luft nach unten.

Für Novartis-Aktionäre gab es im Jahr 2024 eine Dividende in Höhe von 3,50 CHF. Im kommenden Jahr dürften Schätzungen zufolge 4,13 USD ausgeschüttet werden. Das durchschnittliche Kursziel der Novartis-Aktie wird bei 98,25 CHF angegeben.

Am 17.07.2025 äußerte sich Novartis zu den Kennzahlen des am 30.06.2025 ausgelaufenen Quartals. Das Ergebnis je Aktie lag bei 1,71 CHF, nach 1,45 CHF im Vorjahresvergleich. Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat Novartis in dem jüngst abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 2,57 Prozent verbucht. Den Umsatz bezifferte das Unternehmen auf 11,61 Mrd. CHF im Vergleich zu 11,32 Mrd. CHF im Vorjahresquartal.

Novartis wird die nächste Bilanz für Q3 2025 voraussichtlich am 28.10.2025 vorlegen. Die Veröffentlichung der Novartis-Ergebnisse für Q3 2026 erwarten Experten am 03.11.2026.

Auf der Gewinnseite erwarten Experten für das Jahr 2025 8,88 USD je Aktie in den Novartis-Büchern.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Novartis-Aktie

Novartis-Aktie schwächer: Entwicklungs-Partnerschaft mit Monte Rosa

SMI-Titel Novartis-Aktie: So viel hätte eine Investition in Novartis von vor 5 Jahren abgeworfen

Gartner Ranking 2025: Das sind die Top 25 Lieferkettenführer der Welt

Bildquellen: Gil C / Shutterstock.com

Nachrichten zu Novartis AG

DatumMeistgelesen
Analysen zu Novartis AG

DatumRatingAnalyst
13:46Novartis HoldJoh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
12.09.2025Novartis NeutralUBS AG
12.09.2025Novartis SellGoldman Sachs Group Inc.
10.09.2025Novartis BuyDeutsche Bank AG
09.09.2025Novartis NeutralJP Morgan Chase & Co.
DatumRatingAnalyst
10.09.2025Novartis BuyDeutsche Bank AG
27.08.2025Novartis BuyDeutsche Bank AG
21.08.2025Novartis BuyDeutsche Bank AG
04.08.2025Novartis OutperformBernstein Research
01.08.2025Novartis OutperformBernstein Research
DatumRatingAnalyst
13:46Novartis HoldJoh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
12.09.2025Novartis NeutralUBS AG
09.09.2025Novartis NeutralJP Morgan Chase & Co.
05.09.2025Novartis NeutralUBS AG
02.09.2025Novartis HoldJefferies & Company Inc.
DatumRatingAnalyst
12.09.2025Novartis SellGoldman Sachs Group Inc.
21.11.2024Novartis UnderweightBarclays Capital
24.06.2024Novartis UnderweightBarclays Capital
23.04.2024Novartis UnderweightBarclays Capital
28.03.2024Novartis UnderweightBarclays Capital

