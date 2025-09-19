DAX23.489 -0,6%ESt505.440 -0,3%Top 10 Crypto15,55 -2,8%Dow46.315 +0,4%Nas22.631 +0,7%Bitcoin95.853 -2,4%Euro1,1773 +0,2%Öl66,23 -0,7%Gold3.727 +1,1%
Novartis Aktie News: STOXX 50 Aktie Novartis legt am Mittag zu

22.09.25 12:12 Uhr
Novartis Aktie News: STOXX 50 Aktie Novartis legt am Mittag zu

Zu den erfolgreicheren Aktien des Tages zählt am Montagmittag der Anteilsschein von Novartis. Das Papier von Novartis legte zuletzt zu und stieg im SIX SX-Handel um 0,4 Prozent auf 98,19 CHF.

Die Aktie legte um 11:48 Uhr in der SIX SX-Sitzung 0,4 Prozent auf 98,19 CHF zu. Der Kurs der Novartis-Aktie legte bis auf ein Tageshoch von 98,36 CHF zu. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 97,62 CHF. Zuletzt wurden via SIX SX 630.731 Novartis-Aktien umgesetzt.

Am 04.09.2025 schoben Kursgewinne das Papier bis auf 104,62 CHF und somit auf den höchsten Stand seit 52 Wochen. Mit einem Zuwachs von 6,55 Prozent wäre das 52-Wochen-Hoch vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht. Den niedrigsten Stand seit 52 Wochen erreichte der Titel am 09.04.2025 bei 81,10 CHF. Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der Novartis-Aktie 17,41 Prozent sinken.

Novartis-Anleger erhielten im Jahr 2024 eine Dividende von 3,50 CHF, Analysten gehen in diesem Jahr von 4,13 USD aus. Das durchschnittliche Kursziel liegt für die Novartis-Aktie bei 98,25 CHF.

Am 17.07.2025 hat Novartis die Kennzahlen zum am 30.06.2025 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert. Für das jüngste Quartal wurde ein Gewinn je Aktie von 1,71 CHF ausgewiesen. Im Vorjahresviertel hatte das Unternehmen ein EPS von 1,45 CHF je Aktie generiert. Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat Novartis in dem jüngst abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 2,57 Prozent verbucht. Den Umsatz bezifferte das Unternehmen auf 11,61 Mrd. CHF im Vergleich zu 11,32 Mrd. CHF im Vorjahresquartal.

Novartis wird die nächste Bilanz für Q3 2025 voraussichtlich am 28.10.2025 vorlegen. Am 03.11.2026 wird Novartis schätzungsweise die Ergebnisse für Q3 2026 präsentieren.

Experten taxieren den Novartis-Gewinn für das Jahr 2025 auf 8,88 USD je Aktie.

Redaktion finanzen.net

Analysen zu Novartis AG

DatumRatingAnalyst
17.09.2025Novartis HoldJoh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
12.09.2025Novartis NeutralUBS AG
12.09.2025Novartis SellGoldman Sachs Group Inc.
10.09.2025Novartis BuyDeutsche Bank AG
09.09.2025Novartis NeutralJP Morgan Chase & Co.
DatumRatingAnalyst
10.09.2025Novartis BuyDeutsche Bank AG
27.08.2025Novartis BuyDeutsche Bank AG
21.08.2025Novartis BuyDeutsche Bank AG
04.08.2025Novartis OutperformBernstein Research
01.08.2025Novartis OutperformBernstein Research
DatumRatingAnalyst
17.09.2025Novartis HoldJoh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
12.09.2025Novartis NeutralUBS AG
09.09.2025Novartis NeutralJP Morgan Chase & Co.
05.09.2025Novartis NeutralUBS AG
02.09.2025Novartis HoldJefferies & Company Inc.
DatumRatingAnalyst
12.09.2025Novartis SellGoldman Sachs Group Inc.
21.11.2024Novartis UnderweightBarclays Capital
24.06.2024Novartis UnderweightBarclays Capital
23.04.2024Novartis UnderweightBarclays Capital
28.03.2024Novartis UnderweightBarclays Capital

