Novartis Aktie News: STOXX 50 Aktie Novartis büßt am Freitagmittag ein

Aktienentwicklung

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Freitagmittag die Aktie von Novartis. Der Novartis-Aktie ging im SIX SX-Handel die Puste aus. Zuletzt verlor das Papier 0,3 Prozent auf 101,20 CHF.

Die Novartis-Aktie musste um 11:48 Uhr Verluste hinnehmen. Im SIX SX-Handel ging es um 0,3 Prozent auf 101,20 CHF abwärts. Im Tief verlor die Novartis-Aktie bis auf 100,88 CHF. Den SIX SX-Handel startete das Papier bei 101,32 CHF. Der Tagesumsatz der Novartis-Aktie belief sich zuletzt auf 345.260 Aktien.

Am 22.08.2025 markierte das Papier bei 103,26 CHF den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Damit befindet sich das 52-Wochen-Hoch 2,04 Prozent über dem aktuellen Kurs der Novartis-Aktie. Das 52-Wochen-Tief verzeichnete der Anteilsschein am 09.04.2025 bei 81,10 CHF. Der aktuelle Kurs der Novartis-Aktie ist somit 19,86 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.

In diesem Jahr prognostizieren Analysten eine Dividende in Höhe von 4,12 USD. Im Vorjahr hatte Novartis 3,50 CHF je Aktie an seine Anleger ausbezahlt. Experten geben im Durchschnitt ein Kursziel von 98,38 CHF für die Novartis-Aktie aus.

Am 17.07.2025 lud Novartis zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 30.06.2025 endete. Das Ergebnis je Aktie lag bei 1,71 CHF, nach 1,45 CHF im Vorjahresvergleich. Der Umsatz lag bei 11,61 Mrd. CHF – das entspricht einem Zuwachs von 2,57 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 11,32 Mrd. CHF erwirtschaftet worden.

Am 28.10.2025 werden die Q3 2025-Kennzahlen voraussichtlich präsentiert. Mit der Vorlage der Q3 2026-Bilanz von Novartis rechnen Experten am 03.11.2026.

Für das Jahr 2025 gehen Analysten von einem Novartis-Gewinn in Höhe von 8,89 USD je Aktie aus.

Redaktion finanzen.net

