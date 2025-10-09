DAX24.662 +0,3%Est505.642 -0,1%MSCI World4.353 ±0,0%Top 10 Crypto16,79 -2,9%Nas23.043 +1,1%Bitcoin105.232 -0,8%Euro1,1614 -0,1%Öl65,90 -0,3%Gold4.045 +0,2%
Aktie im Fokus

Novartis Aktie News: STOXX 50 Aktie Novartis verbilligt sich am Donnerstagmittag

09.10.25 12:06 Uhr
Novartis Aktie News: STOXX 50 Aktie Novartis verbilligt sich am Donnerstagmittag

Die Aktie von Novartis gehört am Donnerstagmittag zu den Verlierern des Tages. Das Papier von Novartis gab in der SIX SX-Sitzung ab. Zuletzt ging es um 0,1 Prozent auf 106,38 CHF abwärts.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Novartis AG
106,28 CHF -0,22 CHF -0,21%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Die Novartis-Aktie rutschte in der SIX SX-Sitzung um 11:48 Uhr um 0,1 Prozent auf 106,38 CHF ab. Die Novartis-Aktie sank bis auf 106,04 CHF. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 106,18 CHF. Zuletzt stieg das SIX SX-Volumen auf 415.878 Novartis-Aktien.

Am 08.10.2025 erreichte der Anteilsschein mit 106,64 CHF ein 52-Wochen-Hoch. Das 52-Wochen-Hoch könnte die Novartis-Aktie mit einem Kursplus von 0,24 Prozent wieder erreichen. Der Titel erreichte das 52-Wochen-Tief von 81,10 CHF am 09.04.2025. Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der Novartis-Aktie 23,76 Prozent sinken.

Nachdem Novartis seine Aktionäre 2024 mit 3,50 CHF beteiligte, dürfte das Unternehmen nun eine Dividende in Höhe von 4,13 USD je Aktie ausschütten. Das mittlere Kursziel sehen Analysten bei 98,25 CHF.

Novartis veröffentlichte am 17.07.2025 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.06.2025 abgelaufenen Jahresviertel. Im abgelaufenen Quartal wurde ein Ergebnis je Aktie von 1,71 CHF eingefahren. Im Vorjahresviertels waren 1,45 CHF je Aktie erzielt worden. Beim Umsatz wurden 11,61 Mrd. CHF gegenüber 11,32 Mrd. CHF im Vorjahreszeitraum ausgewiesen.

Am 28.10.2025 dürfte die Q3 2025-Bilanz von Novartis veröffentlicht werden. Schätzungsweise am 03.11.2026 dürfte Novartis die Q3 2026-Finanzergebnisse präsentieren.

Analysten erwarten für 2025 einen Gewinn in Höhe von 8,91 USD je Novartis-Aktie.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Novartis-Aktie

SMI-Titel Novartis-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Novartis-Investment von vor 3 Jahren abgeworfen

Start neuer US-Pharmazölle offenbar doch erst später

Pfizer-Aktie schließt stark: Deal mit US-Regierung abgeschlossen - Weitere Abkommen mit Pharmafirmen voraus?

