Novartis Aktie News: STOXX 50 Aktie Anleger schicken Novartis am Vormittag ins Minus
Zu den Verlierern des Tages zählt am Donnerstagvormittag die Aktie von Novartis. Zuletzt fiel die Novartis-Aktie. Im SIX SX-Handel rutschte das Papier um 0,3 Prozent auf 106,18 CHF ab.
Werte in diesem Artikel
Das Papier von Novartis gab in der SIX SX-Sitzung ab. Um 09:06 Uhr ging es um 0,3 Prozent auf 106,18 CHF abwärts. Die Novartis-Aktie wertet zwischenzeitlich bis auf 106,04 CHF ab. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 106,18 CHF. Die Anzahl der bisher gehandelten Novartis-Aktien beläuft sich auf 115.789 Stück.
Am 08.10.2025 markierte das Papier bei 106,64 CHF den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 0,43 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Am 09.04.2025 gab der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 81,10 CHF nach und fiel damit auf den tiefsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Das 52-Wochen-Tief könnte die Novartis-Aktie mit einem Verlust von 23,62 Prozent wieder erreichen.
In diesem Jahr prognostizieren Analysten eine Dividende in Höhe von 4,13 USD. Im Vorjahr hatte Novartis 3,50 CHF je Aktie an seine Anleger ausbezahlt. Das mittlere Kursziel sehen Analysten bei 98,25 CHF.
Die Zahlen des am 30.06.2025 abgelaufenen Quartals präsentierte Novartis am 17.07.2025. Im abgelaufenen Quartal wurde ein Ergebnis je Aktie von 1,71 CHF eingefahren. Im Vorjahresviertels waren 1,45 CHF je Aktie erzielt worden. Novartis hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 11,61 Mrd. CHF abgeschlossen. Das kommt einer Umsatzsteigerung von 2,57 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel gleich, in dem 11,32 Mrd. CHF erwirtschaftet worden waren.
Mit der Q3 2025-Bilanzvorlage von Novartis wird am 28.10.2025 gerechnet. Novartis dürfte die Q3 2026-Ergebnisse Experten zufolge am 03.11.2026 präsentieren.
Auf der Gewinnseite erwarten Experten für das Jahr 2025 8,91 USD je Aktie in den Novartis-Büchern.
Redaktion finanzen.net
Die aktuellsten News zur Novartis-Aktie
SMI-Titel Novartis-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Novartis-Investment von vor 3 Jahren abgeworfen
Start neuer US-Pharmazölle offenbar doch erst später
Pfizer-Aktie schließt stark: Deal mit US-Regierung abgeschlossen - Weitere Abkommen mit Pharmafirmen voraus?
Ausgewählte Hebelprodukte auf Novartis
Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Novartis
Der Hebel muss zwischen 2 und 20 liegen
|Name
|Hebel
|KO
|Emittent
|Name
|Hebel
|KO
|Emittent
Bildquellen: lucarista / Shutterstock.com
Nachrichten zu Novartis AG
Analysen zu Novartis AG
|Datum
|Rating
|Analyst
|06.10.2025
|Novartis Buy
|Deutsche Bank AG
|24.09.2025
|Novartis Neutral
|UBS AG
|23.09.2025
|Novartis Neutral
|UBS AG
|17.09.2025
|Novartis Hold
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|12.09.2025
|Novartis Neutral
|UBS AG
|Datum
|Rating
|Analyst
|06.10.2025
|Novartis Buy
|Deutsche Bank AG
|10.09.2025
|Novartis Buy
|Deutsche Bank AG
|27.08.2025
|Novartis Buy
|Deutsche Bank AG
|21.08.2025
|Novartis Buy
|Deutsche Bank AG
|04.08.2025
|Novartis Outperform
|Bernstein Research
|Datum
|Rating
|Analyst
|24.09.2025
|Novartis Neutral
|UBS AG
|23.09.2025
|Novartis Neutral
|UBS AG
|17.09.2025
|Novartis Hold
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|12.09.2025
|Novartis Neutral
|UBS AG
|09.09.2025
|Novartis Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|Datum
|Rating
|Analyst
|12.09.2025
|Novartis Sell
|Goldman Sachs Group Inc.
|21.11.2024
|Novartis Underweight
|Barclays Capital
|24.06.2024
|Novartis Underweight
|Barclays Capital
|23.04.2024
|Novartis Underweight
|Barclays Capital
|28.03.2024
|Novartis Underweight
|Barclays Capital
Um die Übersicht zu verbessern, haben Sie die Möglichkeit, die Analysen für Novartis AG nach folgenden Kriterien zu filtern.
Alle: Alle Empfehlungen