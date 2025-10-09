Novartis Aktie News: STOXX 50 Aktie Anleger schicken Novartis am Vormittag ins Minus

So entwickelt sich Novartis

Zu den Verlierern des Tages zählt am Donnerstagvormittag die Aktie von Novartis. Zuletzt fiel die Novartis-Aktie. Im SIX SX-Handel rutschte das Papier um 0,3 Prozent auf 106,18 CHF ab.

Das Papier von Novartis gab in der SIX SX-Sitzung ab. Um 09:06 Uhr ging es um 0,3 Prozent auf 106,18 CHF abwärts. Die Novartis-Aktie wertet zwischenzeitlich bis auf 106,04 CHF ab. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 106,18 CHF. Die Anzahl der bisher gehandelten Novartis-Aktien beläuft sich auf 115.789 Stück.

Am 08.10.2025 markierte das Papier bei 106,64 CHF den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 0,43 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Am 09.04.2025 gab der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 81,10 CHF nach und fiel damit auf den tiefsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Das 52-Wochen-Tief könnte die Novartis-Aktie mit einem Verlust von 23,62 Prozent wieder erreichen.

In diesem Jahr prognostizieren Analysten eine Dividende in Höhe von 4,13 USD. Im Vorjahr hatte Novartis 3,50 CHF je Aktie an seine Anleger ausbezahlt. Das mittlere Kursziel sehen Analysten bei 98,25 CHF.

Die Zahlen des am 30.06.2025 abgelaufenen Quartals präsentierte Novartis am 17.07.2025. Im abgelaufenen Quartal wurde ein Ergebnis je Aktie von 1,71 CHF eingefahren. Im Vorjahresviertels waren 1,45 CHF je Aktie erzielt worden. Novartis hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 11,61 Mrd. CHF abgeschlossen. Das kommt einer Umsatzsteigerung von 2,57 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel gleich, in dem 11,32 Mrd. CHF erwirtschaftet worden waren.

Mit der Q3 2025-Bilanzvorlage von Novartis wird am 28.10.2025 gerechnet. Novartis dürfte die Q3 2026-Ergebnisse Experten zufolge am 03.11.2026 präsentieren.

Auf der Gewinnseite erwarten Experten für das Jahr 2025 8,91 USD je Aktie in den Novartis-Büchern.

