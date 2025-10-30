Novartis Aktie News: STOXX 50 Aktie Novartis am Donnerstagvormittag mit Abschlägen

Novartis im Blick

Die Aktie von Novartis gehört am Donnerstagvormittag zu den Verlierern des Tages. Die Aktionäre schickten das Papier von Novartis nach unten. In der SIX SX-Sitzung verlor die Aktie zuletzt 0,6 Prozent auf 97,94 CHF.

Die Aktie verlor um 09:07 Uhr in der SIX SX-Sitzung 0,6 Prozent auf 97,94 CHF. Im Tief verlor die Novartis-Aktie bis auf 97,61 CHF. Den Handelstag beging das Papier bei 97,61 CHF. Von der Novartis-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 89.880 Stück gehandelt.

Am 09.10.2025 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 106,88 CHF an. Der Abstand zum 52-Wochen-Hoch beträgt derzeit 9,13 Prozent. Das 52-Wochen-Tief erreichte das Papier am 09.04.2025 (81,10 CHF). Der derzeitige Kurs der Novartis-Aktie liegt somit 20,76 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Die Dividendenausschüttung für Novartis-Aktionäre betrug im Jahr 2024 3,50 CHF, in diesem Jahr dürfte sich die Dividende laut Expertenschätzungen auf 4,22 USD belaufen. Das durchschnittliche Kursziel liegt für die Novartis-Aktie bei 99,50 CHF.

Am 28.10.2025 hat Novartis die Kennzahlen zum am 30.09.2025 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert. Das Ergebnis je Aktie lag bei 1,63 CHF, nach 1,37 CHF im Vorjahresvergleich. Auf der Umsatzseite standen 11,13 Mrd. CHF in den Büchern. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 11,11 Mrd. CHF umgesetzt.

Die Novartis-Bilanz für Q4 2025 wird am 04.02.2026 erwartet. Die Q3 2026-Finanzergebnisse könnte Novartis möglicherweise am 03.11.2026 präsentieren.

Für das Jahr 2025 gehen Analysten von einem Novartis-Gewinn in Höhe von 8,95 USD je Aktie aus.

