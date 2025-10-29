Novartis Aktie News: STOXX 50 Aktie Novartis büßt am Vormittag ein

Novartis im Blick

Die Aktie von Novartis gehört am Mittwochvormittag zu den Verlierern des Tages. Die Novartis-Aktie notierte im SIX SX-Handel zuletzt mit Abschlägen von 0,9 Prozent bei 97,94 CHF.

Die Novartis-Aktie stand in der SIX SX-Sitzung um 09:07 Uhr 0,9 Prozent im Minus bei 97,94 CHF. Bei 97,80 CHF markierte die Novartis-Aktie ihr bisheriges Tagestief. Bei 97,80 CHF eröffnete der Anteilsschein die Börsensitzung. Der Tagesumsatz der Novartis-Aktie belief sich zuletzt auf 168.197 Aktien.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 106,88 CHF. Dieser Kurs wurde am 09.10.2025 erreicht. Der aktuelle Kurs der Novartis-Aktie ist somit 9,13 Prozent vom 52-Wochen-Hoch entfernt. Bei 81,10 CHF fiel das Papier am 09.04.2025 auf ein 52-Wochen-Tief. Der derzeitige Kurs der Novartis-Aktie liegt somit 20,76 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Im Jahr 2024 wurde eine Dividende in Höhe von 3,50 CHF an Novartis-Aktionäre ausgeschüttet. Im laufenden Jahr erwarten Experten 4,22 USD. Im Durchschnitt errechneten Experten ein Kursziel von 99,50 CHF für die Novartis-Aktie.

Am 17.07.2025 äußerte sich Novartis zu den Kennzahlen des am 30.06.2025 ausgelaufenen Quartals. Im abgelaufenen Quartal wurde ein Ergebnis je Aktie von 1,71 CHF eingefahren. Im Vorjahresviertels waren 1,45 CHF je Aktie erzielt worden. Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat Novartis in dem jüngst abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 2,57 Prozent verbucht. Den Umsatz bezifferte das Unternehmen auf 11,61 Mrd. CHF im Vergleich zu 11,32 Mrd. CHF im Vorjahresquartal.

Novartis wird die nächste Bilanz für Q4 2025 voraussichtlich am 04.02.2026 vorlegen. Novartis dürfte die Q3 2026-Ergebnisse Experten zufolge am 03.11.2026 präsentieren.

Auf der Gewinnseite erwarten Experten für das Jahr 2025 8,96 USD je Aktie in den Novartis-Büchern.

