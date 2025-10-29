DAX24.272 ±-0,0%Est505.732 +0,5%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto15,40 +2,6%Nas23.827 +0,8%Bitcoin97.263 +0,3%Euro1,1636 -0,1%Öl64,70 +0,4%Gold4.020 +2,0%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
NVIDIA 918422 TKMS thyssenkrupp Marine Systems TKMS00 Rheinmetall 703000 PayPal A14R7U Mercedes-Benz Group (ex Daimler) 710000 Beyond Meat A2N7XQ Amazon 906866 DroneShield A2DMAA Tesla A1CX3T Deutsche Bank 514000 Microsoft 870747 RENK RENK73 Deutsche Telekom 555750 Nokia 870737 Nordex A0D655
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
Vor Fed-Entscheid: DAX zurückhaltend -- Deutsche Bank übertrifft Erwartungen -- Mercedes-Benz erleidet Gewinneinbruch -- Coinbase, NVIDIA, Redcare, adidas, RWE, Stellantis im Fokus
Top News
Beyond Meat-Aktie weiter volatil nach Walmart-Deal und vorläufigen Zahlen Beyond Meat-Aktie weiter volatil nach Walmart-Deal und vorläufigen Zahlen
Ausblick: Caterpillar zieht Bilanz zum jüngsten Jahresviertel Ausblick: Caterpillar zieht Bilanz zum jüngsten Jahresviertel
Suche...
Login
ODER

Neu auf finanzen.net?

Kostenfrei registrieren und Vorteile nutzen

Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil
Wer­bung
Mit 5 Sternen von Morningstar und Capital ausgezeichnet: Dieser Fonds schlägt den Weltaktienmarkt mit kollektiver Intelligenz. Jetzt mehr erfahren!
Kursentwicklung im Fokus

Novartis Aktie News: STOXX 50 Aktie Novartis am Mittag mit Kurseinbußen

29.10.25 12:04 Uhr
Novartis Aktie News: STOXX 50 Aktie Novartis am Mittag mit Kurseinbußen

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Mittwochmittag die Aktie von Novartis. Die Novartis-Aktie notierte zuletzt im SIX SX-Handel in Rot und verlor 0,9 Prozent auf 98,01 CHF.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Novartis AG
97,88 CHF -0,99 CHF -1,00%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Die Aktie verlor um 11:49 Uhr in der SIX SX-Sitzung 0,9 Prozent auf 98,01 CHF. Im Tief verlor die Novartis-Aktie bis auf 97,65 CHF. Den SIX SX-Handel startete das Papier bei 97,80 CHF. Bisher wurden heute 613.503 Novartis-Aktien gehandelt.

Am 09.10.2025 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 106,88 CHF an. Derzeit notiert die Novartis-Aktie damit 8,30 Prozent unterhalb des 52-Wochen-Hochs. Das 52-Wochen-Tief verzeichnete der Anteilsschein am 09.04.2025 bei 81,10 CHF. Mit einem Abschlag von mindestens 17,25 Prozent könnte die Novartis-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.

Die Dividendenausschüttung für Novartis-Aktionäre betrug im Jahr 2024 3,50 CHF, in diesem Jahr dürfte sich die Dividende laut Expertenschätzungen auf 4,22 USD belaufen. Im Durchschnitt gehen Experten von einem fairen Wert von 99,50 CHF je Novartis-Aktie aus.

Novartis ließ sich am 17.07.2025 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 30.06.2025 beendeten Jahresviertel offengelegt. Es wurde ein Gewinn je Aktie von 1,71 CHF ausgewiesen. Im Vorjahresquartal war ein Gewinn je Aktie von 1,45 CHF erwirtschaftet worden. Das vergangene Quartal hat Novartis mit einem Umsatz von insgesamt 11,61 Mrd. CHF abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 11,32 Mrd. CHF erwirtschaftet worden waren, um 2,57 Prozent gesteigert.

Am 04.02.2026 dürfte die Q4 2025-Bilanz von Novartis veröffentlicht werden. Am 03.11.2026 wird Novartis schätzungsweise die Ergebnisse für Q3 2026 präsentieren.

Beim Gewinn 2025 gehen Experten vorab davon aus, dass Novartis ein EPS in Höhe von 8,96 USD in den Büchern stehen haben wird.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Novartis-Aktie

Novartis-Aktie von Patentverlust belastet: Ungebremstes Wachstum

Ausblick: Novartis legt Zahlen zum jüngsten Quartal vor

Milliardendeal lässt Avidity-Aktie hochspringen, Novartis in Rot: Novartis will Avidity kaufen

Ausgewählte Hebelprodukte auf Novartis

Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Novartis

NameHebelKOEmittent
NameHebelKOEmittent
Wer­bung

Bildquellen: lucarista / Shutterstock.com

Nachrichten zu Novartis AG

DatumMeistgelesen
Wer­bung

Analysen zu Novartis AG

DatumRatingAnalyst
12:31Novartis NeutralUBS AG
08:01Novartis HoldJefferies & Company Inc.
28.10.2025Novartis HoldJefferies & Company Inc.
28.10.2025Novartis NeutralJP Morgan Chase & Co.
27.10.2025Novartis OutperformBernstein Research
DatumRatingAnalyst
27.10.2025Novartis OutperformBernstein Research
21.10.2025Novartis BuyDeutsche Bank AG
06.10.2025Novartis BuyDeutsche Bank AG
10.09.2025Novartis BuyDeutsche Bank AG
27.08.2025Novartis BuyDeutsche Bank AG
DatumRatingAnalyst
12:31Novartis NeutralUBS AG
08:01Novartis HoldJefferies & Company Inc.
28.10.2025Novartis HoldJefferies & Company Inc.
28.10.2025Novartis NeutralJP Morgan Chase & Co.
27.10.2025Novartis HoldJefferies & Company Inc.
DatumRatingAnalyst
12.09.2025Novartis SellGoldman Sachs Group Inc.
21.11.2024Novartis UnderweightBarclays Capital
24.06.2024Novartis UnderweightBarclays Capital
23.04.2024Novartis UnderweightBarclays Capital
28.03.2024Novartis UnderweightBarclays Capital

Um die Übersicht zu verbessern, haben Sie die Möglichkeit, die Analysen für Novartis AG nach folgenden Kriterien zu filtern.

Alle: Alle Empfehlungen

Buy: Kaufempfehlungen wie z.B. "kaufen" oder "buy"
Hold: Halten-Empfehlungen wie z.B. "halten" oder "neutral"
Sell: Verkaufsempfehlungn wie z.B. "verkaufen" oder "reduce"
mehr Analysen