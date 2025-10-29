Novartis Aktie News: STOXX 50 Aktie Novartis am Mittag mit Kurseinbußen

Kursentwicklung im Fokus

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Mittwochmittag die Aktie von Novartis. Die Novartis-Aktie notierte zuletzt im SIX SX-Handel in Rot und verlor 0,9 Prozent auf 98,01 CHF.

Die Aktie verlor um 11:49 Uhr in der SIX SX-Sitzung 0,9 Prozent auf 98,01 CHF. Im Tief verlor die Novartis-Aktie bis auf 97,65 CHF. Den SIX SX-Handel startete das Papier bei 97,80 CHF. Bisher wurden heute 613.503 Novartis-Aktien gehandelt.

Am 09.10.2025 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 106,88 CHF an. Derzeit notiert die Novartis-Aktie damit 8,30 Prozent unterhalb des 52-Wochen-Hochs. Das 52-Wochen-Tief verzeichnete der Anteilsschein am 09.04.2025 bei 81,10 CHF. Mit einem Abschlag von mindestens 17,25 Prozent könnte die Novartis-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.

Die Dividendenausschüttung für Novartis-Aktionäre betrug im Jahr 2024 3,50 CHF, in diesem Jahr dürfte sich die Dividende laut Expertenschätzungen auf 4,22 USD belaufen. Im Durchschnitt gehen Experten von einem fairen Wert von 99,50 CHF je Novartis-Aktie aus.

Novartis ließ sich am 17.07.2025 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 30.06.2025 beendeten Jahresviertel offengelegt. Es wurde ein Gewinn je Aktie von 1,71 CHF ausgewiesen. Im Vorjahresquartal war ein Gewinn je Aktie von 1,45 CHF erwirtschaftet worden. Das vergangene Quartal hat Novartis mit einem Umsatz von insgesamt 11,61 Mrd. CHF abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 11,32 Mrd. CHF erwirtschaftet worden waren, um 2,57 Prozent gesteigert.

Am 04.02.2026 dürfte die Q4 2025-Bilanz von Novartis veröffentlicht werden. Am 03.11.2026 wird Novartis schätzungsweise die Ergebnisse für Q3 2026 präsentieren.

Beim Gewinn 2025 gehen Experten vorab davon aus, dass Novartis ein EPS in Höhe von 8,96 USD in den Büchern stehen haben wird.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Novartis-Aktie

Novartis-Aktie von Patentverlust belastet: Ungebremstes Wachstum

Ausblick: Novartis legt Zahlen zum jüngsten Quartal vor

Milliardendeal lässt Avidity-Aktie hochspringen, Novartis in Rot: Novartis will Avidity kaufen