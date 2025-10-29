Novartis Aktie News: STOXX 50 Aktie Novartis büßt am Mittwochnachmittag ein
Die Aktie von Novartis gehört am Mittwochnachmittag zu den Verlustbringern des Tages. Zuletzt ging es für die Novartis-Aktie nach unten. Im SIX SX-Handel fiel das Papier um 1,8 Prozent auf 97,05 CHF.
Werte in diesem Artikel
Die Novartis-Aktie notierte im SIX SX-Handel um 15:53 Uhr mit Abschlägen von 1,8 Prozent bei 97,05 CHF. Bei 97,05 CHF markierte die Novartis-Aktie ihr bisheriges Tagestief. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 97,80 CHF. Zuletzt stieg das SIX SX-Volumen auf 1.257.357 Novartis-Aktien.
Am 09.10.2025 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 106,88 CHF an. Der derzeitige Kurs der Novartis-Aktie liegt somit 9,20 Prozent unter dem 52-Wochen-Hoch. Bei einem Wert von 81,10 CHF erreichte der Anteilsschein den tiefsten Stand seit 52 Wochen (09.04.2025). Mit dem aktuellen Kurs notiert die Novartis-Aktie 19,67 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.
Novartis-Aktionäre bezogen im Jahr 2024 über eine Dividende in Höhe von 3,50 CHF. Im laufenden Jahr dürfte sich die Dividendenausschüttung auf 4,22 USD belaufen. Das Kursziel taxieren Experten im Mittel auf 99,50 CHF.
Am 17.07.2025 hat Novartis in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.06.2025 – vorgestellt. Der Gewinn je Aktie lag bei 1,71 CHF. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen einen Gewinn von 1,45 CHF je Aktie vermeldet. Der Umsatz wurde gegenüber dem Vorjahr um 2,57 Prozent gesteigert. Der Umsatz lag zuletzt bei 11,61 Mrd. CHF, während im Vorjahreszeitraum 11,32 Mrd. CHF ausgewiesen worden waren.
Mit der Q4 2025-Bilanzvorlage von Novartis wird am 04.02.2026 gerechnet. Schätzungsweise am 03.11.2026 dürfte Novartis die Q3 2026-Finanzergebnisse präsentieren.
Für das Jahr 2025 gehen Analysten von einem Novartis-Gewinn in Höhe von 8,96 USD je Aktie aus.
Redaktion finanzen.net
Die aktuellsten News zur Novartis-Aktie
Novartis-Aktie von Patentverlust belastet: Ungebremstes Wachstum
Ausblick: Novartis legt Zahlen zum jüngsten Quartal vor
Milliardendeal lässt Avidity-Aktie hochspringen, Novartis in Rot: Novartis will Avidity kaufen
Ausgewählte Hebelprodukte auf Novartis
Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Novartis
Der Hebel muss zwischen 2 und 20 liegen
|Name
|Hebel
|KO
|Emittent
|Name
|Hebel
|KO
|Emittent
Bildquellen: Gil C / Shutterstock.com
Nachrichten zu Novartis AG
Analysen zu Novartis AG
|Datum
|Rating
|Analyst
|15:46
|Novartis Kaufen
|DZ BANK
|13:11
|Novartis Buy
|Deutsche Bank AG
|12:31
|Novartis Neutral
|UBS AG
|08:01
|Novartis Hold
|Jefferies & Company Inc.
|28.10.2025
|Novartis Hold
|Jefferies & Company Inc.
|Datum
|Rating
|Analyst
|15:46
|Novartis Kaufen
|DZ BANK
|13:11
|Novartis Buy
|Deutsche Bank AG
|27.10.2025
|Novartis Outperform
|Bernstein Research
|21.10.2025
|Novartis Buy
|Deutsche Bank AG
|06.10.2025
|Novartis Buy
|Deutsche Bank AG
|Datum
|Rating
|Analyst
|12:31
|Novartis Neutral
|UBS AG
|08:01
|Novartis Hold
|Jefferies & Company Inc.
|28.10.2025
|Novartis Hold
|Jefferies & Company Inc.
|28.10.2025
|Novartis Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|27.10.2025
|Novartis Hold
|Jefferies & Company Inc.
|Datum
|Rating
|Analyst
|12.09.2025
|Novartis Sell
|Goldman Sachs Group Inc.
|21.11.2024
|Novartis Underweight
|Barclays Capital
|24.06.2024
|Novartis Underweight
|Barclays Capital
|23.04.2024
|Novartis Underweight
|Barclays Capital
|28.03.2024
|Novartis Underweight
|Barclays Capital
Um die Übersicht zu verbessern, haben Sie die Möglichkeit, die Analysen für Novartis AG nach folgenden Kriterien zu filtern.
Alle: Alle Empfehlungen