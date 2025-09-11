DAX23.689 -0,1%ESt505.387 ±0,0%Top 10 Crypto16,30 +1,2%Dow45.926 -0,4%Nas22.112 +0,3%Bitcoin98.288 -0,1%Euro1,1717 -0,2%Öl67,48 +1,8%Gold3.644 +0,3%
Heute im Fokus
DAX geht kaum bewegt ins Wochenende -- Microsoft meldet vorläufigen Deal mit OpenAI -- Micron, Adobe, Rüstungsaktien, Palantir, Clara Technologies, Opendoor, SAP, BYD, Oracle, Alibaba im Fokus
Top News
DAX an Nulllinie gefangen - Geopolitische Unsicherheiten belasten und bremsen die Aufwärtsdynamik DAX an Nulllinie gefangen - Geopolitische Unsicherheiten belasten und bremsen die Aufwärtsdynamik
Favoriten der Finanzprofis: Diese Aktien empfehlen Experten zu kaufen Favoriten der Finanzprofis: Diese Aktien empfehlen Experten zu kaufen
Kursentwicklung im Fokus

NVIDIA Aktie News: Dow Jones Aktie NVIDIA am Freitagnachmittag gesucht

12.09.25 16:10 Uhr

Zu den Gewinnern des Tages zählt am Freitagnachmittag die Aktie von NVIDIA. Die NVIDIA-Aktie konnte zuletzt im NASDAQ-Handel zulegen und verteuerte sich um 0,2 Prozent auf 177,45 USD.

Werte in diesem Artikel
Aktien
NVIDIA Corp.
151,64 EUR 0,54 EUR 0,36%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Im NASDAQ-Handel gewannen die NVIDIA-Papiere um 15:53 Uhr 0,2 Prozent. Die NVIDIA-Aktie legte bis auf 178,42 USD an, der bisherige Tageshöchstkurs. Den Handelstag beging das Papier bei 177,94 USD. Zuletzt betrug der Umsatz im NASDAQ-Handel 4.165.783 NVIDIA-Aktien.

Am 29.08.2025 schoben Kursgewinne das Papier bis auf 184,46 USD und somit auf den höchsten Stand seit 52 Wochen. Damit befindet sich das 52-Wochen-Hoch 3,95 Prozent über dem aktuellen Kurs der NVIDIA-Aktie. Am 08.04.2025 sank der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Tief bei 86,63 USD ab. Mit einem Abschlag von mindestens 51,18 Prozent könnte die NVIDIA-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.

NVIDIA-Aktionäre bezogen im Jahr 2025 über eine Dividende in Höhe von 0,030 USD. Im laufenden Jahr dürfte sich die Dividendenausschüttung auf 0,040 USD belaufen. Beim durchschnittlichen Kursziel liegen die Prognosen der Analysten für die NVIDIA-Aktie bei 200,00 USD.

Die Zahlen des am 31.07.2025 abgelaufenen Quartals präsentierte NVIDIA am 27.08.2025. Der Gewinn je Aktie wurde auf 1,08 USD beziffert. Im Vorjahresquartal waren 0,67 USD je Aktie in den Büchern gestanden. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal wurde bei 46,74 Mrd. USD vermeldet – das entspricht einem Plus von 55,60 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 30,04 Mrd. USD in den Büchern standen.

Am 19.11.2025 dürfte die Q3 2026-Bilanz von NVIDIA veröffentlicht werden. Experten terminieren die Vorlage der Q3 2027-Bilanz auf den 25.11.2026.

Den erwarteten Gewinn je NVIDIA-Aktie für das Jahr 2026 setzen Experten auf 4,52 USD fest.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur NVIDIA-Aktie

Gartner Ranking 2025: Das sind die Top 25 Lieferkettenführer der Welt

NVIDIA-Aktie wenig bewegt: Millionen-Investition in Quantencomputing-Startup QuEra

NVIDIA-Aktie im Fokus: Dominanz weckt Sorgen bei Rentensparern

Nachrichten zu NVIDIA Corp.

DatumMeistgelesen
Analysen zu NVIDIA Corp.

DatumRatingAnalyst
11:51NVIDIA BuyJefferies & Company Inc.
09.09.2025NVIDIA BuyUBS AG
28.08.2025NVIDIA BuyJefferies & Company Inc.
28.08.2025NVIDIA OutperformBernstein Research
28.08.2025NVIDIA KaufenDZ BANK
