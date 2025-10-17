NVIDIA Aktie News: Dow Jones Aktie NVIDIA steigt am Freitagabend

So entwickelt sich NVIDIA

Die Aktie von NVIDIA gehört am Freitagabend zu den erfolgreicheren des Tages. Zuletzt ging es für das NVIDIA-Papier aufwärts. Im NASDAQ-Handel verteuerte es sich um 0,7 Prozent auf 183,12 USD.

Um 20:08 Uhr konnte die Aktie von NVIDIA zulegen und verteuerte sich in der NASDAQ-Sitzung um 0,7 Prozent auf 183,12 USD. Den höchsten Wert des Tages markierte die NVIDIA-Aktie bei 183,53 USD. Bei 180,19 USD eröffnete der Anteilsschein. Zuletzt wechselten via NASDAQ 24.676.715 NVIDIA-Aktien den Besitzer.

Das 52-Wochen-Hoch erreichte der Anteilsschein am 11.10.2025 bei 195,62 USD. Mit einem Zuwachs von 6,83 Prozent wäre das 52-Wochen-Hoch vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht. Bei 86,63 USD fiel das Papier am 08.04.2025 auf ein 52-Wochen-Tief. Der derzeitige Kurs der NVIDIA-Aktie liegt somit 111,38 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Für NVIDIA-Aktionäre gab es im Jahr 2025 eine Dividende in Höhe von 0,030 USD. Im kommenden Jahr dürften Schätzungen zufolge 0,040 USD ausgeschüttet werden. Analysten bewerten die NVIDIA-Aktie im Durchschnitt mit 202,86 USD.

Am 27.08.2025 hat NVIDIA die Kennzahlen zum am 31.07.2025 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert. Das Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal wurde auf 1,08 USD beziffert, während im Vorjahresquartal 0,67 USD je Aktie in den Büchern standen. NVIDIA hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 46,74 Mrd. USD abgeschlossen. Das kommt einer Umsatzsteigerung von 55,60 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel gleich, in dem 30,04 Mrd. USD erwirtschaftet worden waren.

Die kommende Q3 2026-Kennzahlen werden voraussichtlich am 19.11.2025 veröffentlicht. Experten kalkulieren am 25.11.2026 mit der Veröffentlichung der Q3 2027-Bilanz von NVIDIA.

Die Experten-Prognosen für das EPS 2026 liegen bei durchschnittlich 4,52 USD je NVIDIA-Aktie.

