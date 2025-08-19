NVIDIA Aktie News: Dow Jones Aktie NVIDIA am Mittwochnachmittag mit negativen Vorzeichen

So bewegt sich NVIDIA

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Mittwochnachmittag die Aktie von NVIDIA. Das Papier von NVIDIA befand sich zuletzt im Sinkflug und gab im NASDAQ-Handel 2,4 Prozent auf 171,47 USD ab.

Die NVIDIA-Aktie musste um 15:53 Uhr im NASDAQ-Handel abgeben und fiel um 2,4 Prozent auf 171,47 USD. Der Kurs der NVIDIA-Aktie gab im heutigen Tagestief bis auf 171,21 USD nach. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 175,09 USD. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 7.412.032 NVIDIA-Aktien.

Den höchsten Stand seit 52 Wochen (183,96 USD) erklomm das Papier am 14.08.2025. Mit einem Zuwachs von 7,29 Prozent wäre das 52-Wochen-Hoch vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht. Das 52-Wochen-Tief erreichte das Papier am 08.04.2025 (86,63 USD). Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 49,48 Prozent.

Die Dividendenausschüttung für NVIDIA-Aktionäre betrug im Jahr 2025 0,030 USD, in diesem Jahr dürfte sich die Dividende laut Expertenschätzungen auf 0,039 USD belaufen. Beim Kursziel liegen die Analysten-Schätzungen bei durchschnittlich 180,83 USD.

Am 28.05.2025 lud NVIDIA zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 30.04.2025 endete. NVIDIA hat im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 0,76 USD je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es 0,60 USD je Aktie gewesen. In Sachen Umsatz standen im vergangenen Quartal 44,06 Mrd. USD in den Büchern. Dies kommt einer Steigerung um 69,18 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel gleich. Damals hatte NVIDIA einen Umsatz von 26,04 Mrd. USD eingefahren.

Die NVIDIA-Bilanz für Q2 2026 wird am 27.08.2025 erwartet. Die Vorlage der Q2 2027-Ergebnisse wird von Experten am 26.08.2026 erwartet.

Der Gewinn je Aktie dürfte sich Jahr 2026 auf 4,38 USD belaufen, wie Analysten-Schätzungen ergeben.

