NVIDIA Aktie News: Dow Jones Aktie NVIDIA zeigt sich am Dienstagabend freundlich

Zu den erfolgreicheren Aktien des Tages zählt am Dienstagabend der Anteilsschein von NVIDIA. Die Aktie legte zuletzt in der NASDAQ-Sitzung 2,3 Prozent auf 185,98 USD zu.

Die Aktie legte um 20:08 Uhr in der NASDAQ-Sitzung 2,3 Prozent auf 185,98 USD zu. Den Tageshöchststand markierte die NVIDIA-Aktie bei 187,35 USD. Zum NASDAQ-Handelsstart notierte das Papier bei 182,03 USD. Zuletzt stieg das NASDAQ-Volumen auf 38.517.020 NVIDIA-Aktien.

Der Anteilsschein kletterte am 30.09.2025 auf bis zu 187,35 USD und markierte damit ein 52-Wochen-Hoch. Gewinne von 0,74 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Hoch hieven. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 86,63 USD. Dieser Wert wurde am 08.04.2025 erreicht. Der aktuelle Kurs der NVIDIA-Aktie ist somit 53,42 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.

Im Jahr 2025 wurde eine Dividende in Höhe von 0,030 USD an NVIDIA-Aktionäre ausgeschüttet. Im laufenden Jahr erwarten Experten 0,040 USD. Analysten geben ein durchschnittliches Kursziel von 202,86 USD an.

Am 27.08.2025 legte NVIDIA die Bilanz zum abgelaufenen Jahresviertel, das am 31.07.2025 endete, vor. Das EPS belief sich auf 1,08 USD gegenüber 0,67 USD je Aktie im Vorjahresquartal. Im abgelaufenen Quartal hat NVIDIA 46,74 Mrd. USD umgesetzt. Das entspricht einer Steigerung um 55,60 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Damals waren 30,04 Mrd. USD erwirtschaftet worden.

Die Kennzahlen für Q3 2026 dürfte NVIDIA am 19.11.2025 präsentieren. Experten prognostizieren die Vorlage der Q3 2027-Bilanz am 25.11.2026.

Beim Gewinn 2026 gehen Experten vorab davon aus, dass NVIDIA ein EPS in Höhe von 4,52 USD in den Büchern stehen haben wird.

