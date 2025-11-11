ON Semiconductor Aktie News: NASDAQ Comp. Aktie ON Semiconductor fällt am Dienstagabend

Blick auf Aktienkurs

Die Aktie von ON Semiconductor gehört am Dienstagabend zu den Verlustbringern des Tages. Die ON Semiconductor-Aktie notierte im NASDAQ-Handel zuletzt mit Abschlägen von 0,1 Prozent bei 48,49 USD.

Die ON Semiconductor-Aktie wies um 20:08 Uhr Verluste aus. Im NASDAQ-Handel ging es für das Papier um 0,1 Prozent auf 48,49 USD abwärts. Die höchsten Verluste verbuchte die ON Semiconductor-Aktie bis auf 47,85 USD. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 48,56 USD. Im NASDAQ-Handel wechselten bis jetzt 697.026 ON Semiconductor-Aktien den Besitzer.

Bei 74,52 USD markierte der Titel am 03.12.2024 ein neues Hoch auf 52-Wochen-Sicht. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 53,68 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 31,05 USD. Dieser Wert wurde am 09.04.2025 erreicht. Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 35,97 Prozent.

ON Semiconductor-Anleger erhielten im Jahr 2024 eine Dividende von 0,000 USD, Analysten gehen in diesem Jahr von 0,000 USD aus.

Die Bilanz zum am 30.09.2025 abgelaufenen Quartal legte ON Semiconductor am 03.11.2025 vor. Der Gewinn je Aktie belief sich auf 0,63 USD gegenüber 0,93 USD im Vorjahresquartal. Mit einem Umsatz von 1,55 Mrd. USD, gegenüber 1,76 Mrd. USD im Vorjahresquartal, wurde ein Umsatzrückgang von 11,98 Prozent präsentiert.

Die ON Semiconductor-Bilanz für Q4 2025 wird am 09.02.2026 erwartet.

Der Gewinn 2025 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf 2,33 USD je ON Semiconductor-Aktie belaufen.

Redaktion finanzen.net

